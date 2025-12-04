Live TV

BEC cere eliminarea unui clip electoral în care apar Cătălin Drulă, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu. Motivele invocate

Data actualizării: Data publicării:
videoclipul
Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu. Foto: captură video
Din articol
„Mesajul prezentat are un caracter electoral” Ce a spus președintele Nicușor Dan

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti. BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic, relatează News.ro.

”Admite sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 - Municipiul Bucureşti pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025, prevăzută în anexă, în ceeа се priveşte materialul publicat pe platforme online foarte mari (VLOP) din anexă. Art. 2. - Dispune eliminarea de către: Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, a materialului publicat pe platforma online foarte mare Facebook, la URL-ul cuprins in anexă şi a tuturor materialelor conexe acestuia”, se arată în decizia BEC Bucureşti.

Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.

”Din analiza conţinutului postării reiese că aceasta reprezintă material publicitar în sensul art. 3 pct. 3 şi al art. 8 din Regulamentul 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparenţa şi vizarea public-ţintă în publicitatea politică. unui De asemenea, din observarea datelor şi activităţii pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului postării, în sensul art. 3 pct. 4 din Regulamentul 2024/900”, arată BEC.

„Mesajul prezentat are un caracter electoral”

Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidenţiale, în care apare preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat să influenţeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut, notează BEC.

”Acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal, raportat la cele menţionate mai sus, precum şi la dispoziţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "mijloacele folosite in campania electorală nu pot contraveni legii”, conchide BEC.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirma, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, discutând despre problemele urbanistice ale Capitalei, că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor, ”inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Într-un mesaj postat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respingea acuzaţiile lui Voiculescu şi spunea că acesta ”minte cu neruşinare” şi ”cu premeditare”.

Ce a spus președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre acel clip video, că a fost la o recepţie şi şi-a asumat faptul că se află în spaţiul public, el arătând că este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi au voie să-l folosească toţi.

”În ziua de 1 decembrie, am stat vreo trei ore, pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepţie. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă, sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

”Am fost la o recepţie şi mi-am asumat faptul că sunt în spaţiu public. Este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi pe care au voie, aşa cum toţi ceilalţi oameni care au pus materiale de la acea recepţie, au voie să-l folosească şi toţi ceilalţi”, a mai spus şeful statului.

Despre invitaţiile pe care le-a trimis la recepţia de Ziua naţională a României, şeful statului a arătat că i-a invitat pe cei care au venit la consultări. 

”I-am chemat pe cei care au venit la consultări, pe doamna preşedinte a POT şi nu pot să vă spun cu certitudine dacă şi câţiva oameni de la POT, sau doar pe dânsa”, a spus preşedintele.

Întrebat dacă a încălcat Constituţia când l-a susţinut pe Cătălin Drulă, Nicuşor Dan a spus: ”Sunt sigur că am grijă să nu încalc Constituţia. Şi asta, cu regrete de multe ori, că trebuie să tac când aş putea să vorbesc”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Unele articole pot fi interpretate abuziv”
drula lansare candidatura
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidatul USR, Cătălin Drulă
Președintele României, Nicușor Dan
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc”
Actorul Victor Rebengiuc participa la prezentarea volumului "Regele, Comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru şi Andrei Muraru în prezenţa Custodelui Coroanei române, Margareta, şi a principelui Radu, in Bucuresti, Palatul Elisabeta, Romania, vineri, 16 martie 2018.
Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească”
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot cu doar câteva zile înaintea alegerilor
Recomandările redacţiei
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
autostrada A3
După mai bine de un deceniu de blocaje, apar primii kilometri de...
lukoil
Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie...
Official visit of the President of Ukraine to Ireland
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de...
Ultimele știri
Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească
Eurovision 2026, marcat de boicoturi: Patru țări au anunțat că se retrag, după ce Israelul a primit permisiunea să participe la concurs
Sistemul american de detectare a seismelor USGS a detectat eronat un cutremur în Nevada
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit...
Adevărul
Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva...
Playtech
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Dezlănțuit! Louis Munteanu a venit la microfon și a "dat de pământ" cu propria sa echipă
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă