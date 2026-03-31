Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu: „poate conta permanent pe sprijinul României”

Nicușor Dan și Alexandru Munteanu. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Șeful statului l-a asigurat pe oficialul de peste Prut că țara noastră va rămâne alături mereu de Republica Moldova. 

Șeful de la Cotroceni a scris pe rețelele sociale: „Discuția aplicată pe care am avut-o astăzi cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a axat pe prioritățile comune urgente asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în beneficiul cetățenilor noștri.
În perioada dificilă la nivel regional și internațional prin care trecem, am ținut să-l asigur pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României, fie că vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, de asigurarea securității energetice ori de creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.”

Acesta a mai adăugat: „Avem multe proiecte majore care dau consistență tot mai semnificativă relației noastre bilaterale. Astfel, proiectele de interconectare transfrontalieră în domeniile energiei, infrastructurii, transporturilor și rețelelor digitale sunt deosebit de importante pentru a crește gradul de conectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin România.
În dialogul cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, i-am transmis că încurajez creșterea investițiilor românești care generează locuri de muncă în Republica Moldova și susțin continuarea reformelor interne și întărirea instituțiilor.”

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Te-ar putea interesa și:
nicu comisar
Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism. Despre ce au discutat cei doi
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului, cu ochii pe Coaliție: discuții separate și cu Bolojan (surse)
Alexandru Munteanu
Premierul R. Moldova, la București: „În ultimele săptămâni ne-am confruntat cu mai multe crize. Avem nevoie de sprijinul prietenilor”
Darryl Nirenberg
Ambasadorul SUA la București: România este binevenită să aplice din nou pentru programul Visa Waiver
BUCURESTI - COTROCENI - ZIUA FRANCOFONIEI - 23 MAR 2026
Dan, despre decorarea veteranului de război Ion Vasile Banu, criticată din nou de Institutul Ellie Wiesel: „Suntem gata să discutăm”
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Garda Revoluționară amenință...
profimedia-1056488420
Ilie Bolojan: Nu cred că trebuie menţinut votul unanim la nivelul UE...
arabia zelenski
Prietenia Rusiei cu Emiratele Arabe Unite, pusă la încercare. Ucraina...
Ultimele știri
„Politica europeană de captare a CO2 este un atac îndreptat împotriva României”, afirmă Marc Beacom, șeful BSOG
Victor Ponta anunţă că a depus la CNCD o sesizare împotriva ministrului Oana Ţoiu, în cazul repatrierii fiicei sale din Dubai
Cum se „trecea” examenul auto la Suceava: bani în plic și examene aranjate. Șașe instructori, trimiși în judecată
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Fanatik.ro
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare posibile în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”