Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu: „poate conta permanent pe sprijinul României”

Președintele României, Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Șeful statului l-a asigurat pe oficialul de peste Prut că țara noastră va rămâne alături mereu de Republica Moldova.

Șeful de la Cotroceni a scris pe rețelele sociale: „Discuția aplicată pe care am avut-o astăzi cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a axat pe prioritățile comune urgente asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în beneficiul cetățenilor noștri.

În perioada dificilă la nivel regional și internațional prin care trecem, am ținut să-l asigur pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României, fie că vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, de asigurarea securității energetice ori de creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.”

Acesta a mai adăugat: „Avem multe proiecte majore care dau consistență tot mai semnificativă relației noastre bilaterale. Astfel, proiectele de interconectare transfrontalieră în domeniile energiei, infrastructurii, transporturilor și rețelelor digitale sunt deosebit de importante pentru a crește gradul de conectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin România.

În dialogul cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, i-am transmis că încurajez creșterea investițiilor românești care generează locuri de muncă în Republica Moldova și susțin continuarea reformelor interne și întărirea instituțiilor.”

