Mirabela Grădinaru a transmis un apel emoționant către părinți, marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei dezbateri dedicate adicțiilor la copii și adolescenți. Partenera președintelui Nicușor Dan a subliniat importanța atenției la schimbările subtile de comportament ale copiilor și la semnalele tăcute ale suferinței emoționale.

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat marţi, la Palatul Cotroceni, în cadrul evenimentului dedicat proiectului „România în Lumină”, care are ca temă „Adicţiile la copii şi adolescenţi”, că, în calitatea sa de mamă, una dintre cele mai mari temeri este ca într-o zi, propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicţie. „Este nevoie de noi toţi, familie, şcoală, comunitate, stat, să creăm un ecosistem care susţine sănătatea emoţională, încă din primii ani de viaţă”, a mai spus ea.

„Expresii de genul: Parcă nu mai e copilul meu. Nu mai comunicăm, mă simt neputincios, ca părinte, nu mai ştiu cine îi sunt prietenii, prefer să stea singur, cu telefonul sau calculatorul, pare mereu oboist, chiar dacă nu face nimic, spune des: nu are rost” le-am auzit şi le-aţi auzit cel puţin o dată de la părinţi. România trece printr-o perioadă în care copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând, şi nu putem vorbi despre un viitor sănătos, fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt şi de ce uneori aleg să evadeze”, a declarat Mirabela Grădinaru, în cadrul evenimentului.

„Ca mămă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi, propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicţie. Fie că vorbim despre substanţe, jocuri video, jocuri de noroc sau reţele sociale. Şi cred că nu sunt singura care simte asta”, a mai spus partenera preşedintelui Nicuşor Dan.

Mirabela Grădinaru a arătat că „nu este suficient să avem grijă doar de proprii copii”, ea precizând că un copil nu este izolat şi nu creşte izolat iar atunci când copiii din jurul lui ajung să fie vulnerabili în faţa adicţiilor, inevitabil, consecinţele ajung să îl atingă şi pe el.

„Este nevoie de noi toţi, familie, şcoală, comunitate, stat, să creăm un ecosistem care susţine sănătatea emoţională, încă din primii ani de viaţă. Pentru că tinerii nu au nevoie doar să li se spună nu ai voie. Au nevoie de îndrumare şi au nevoie să reintre în contact cu emoţiile lor. Ai unde merge. Ai cu cine vorbi. Ai ce alege. Nu eşti singur. Fac un apel sincer, ca mamă. Fiţi atenţi la tăceri. Nu doar la cuvinte. La retrageri. La schimbări comportamentale subtile. Întrebaţi. Fiţi prezenţi. Nu doar cu totul, ci şi cu inima. Copiii au nevoie să ştie că pot veni spre noi fără ruşine, fără teamă, fără frică. Că nu sunt singuri în durerea lor”, a menţionat ea.

Mirabela Grădinaru şi-a exprimat recunoştinţa pentru toţi cei care astăzi îşi dedică viaţa vindecării, sprijinului, înţelegerii: „Ştiu că nu e o misiune uşoară, dar este una esenţială. Sunt şi voi fi alături de dvs, cu tot ce pot face, pentru că România nu îşi permite să mai piardă niciun copil. Şi pentru că fiecare copil şi tânăr care reuşeşte să rămână conectat la viaţă, la sine, la ceilalţi, este o victorie nu doar pentru o familie, ci pentru o întreagă societate”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Administraţia Prezidenţială a găzduit marţi o nouă ediţie a proiectului „România în Lumină”, care a avut ca temă „Adicţiile la copii şi adolescenţi”.

Evenimentul este organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului și se desfăşoară sub forma unei mese rotunde la care participă experţi în domeniul adicţiilor, medici, reprezentanţi ai autorităţilor publice si ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România.

