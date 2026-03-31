Live TV

Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism. Despre ce au discutat cei doi

Data publicării:
nicu comisar
Sursa foto: Facebook/Nicușor dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o întâlnire cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas. Șeful statului i-a cerut oficialului european ca „țara noastră să trebuie să acceseze mai mult din forndurile suplimentare destinate interconectivității”. 

Liderul de la Cotroceni a scris pe rețelele sociale: „Transportul și asigurarea unor rute sigure pentru mărfuri capătă o importanță strategică tot mai mare atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, pe fondul războiului din Ucraina și a actualei crize din Orientul Mijlociu.
În acest context, întâlnirea pe care am avut-o astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, a vizat, în primul rând, modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității.”

Acesta a adăugat: „Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică - Marea Neagră - Marea Egee și coridoarele Rin - Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.
I-am spus comisarului european Apostolos Tzitzikostas că, dată fiind poziția geostrategică a României, inclusiv pentru implementarea Coridorului vertical, țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității.
România are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, inclusiv finalizarea a trei proiecte majore de autostrăzi - A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova. Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esențiale pentru noi.
Securitatea țării noastre și, implicit, a Europei, depinde și de extinderea, în siguranță, a coridoarelor europene de transport către Ucraina și Republica Moldova, care ar genera și integrarea treptată în Piața Unică a acestor state.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Ce antrenor vine la FCSB după Mirel Rădoi? MM Stoica, anunț ferm despre Daniel Pancu și Leo Grozavu
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cât valorează în 2026 telefoanele de pe vremea comunismului: cele roşii sunt preferate de colecţionari
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cum a schimbat războiul din Ucraina aspectul câinilor de pe front: secretul care-i ajută să nu declanșeze...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”