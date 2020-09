Încă o victorie „istorică”. Târgu Mureș are, după 20 de ani, un primar nou

Târgu Mureș este unul dintre orașele mari ale României care, în urma alegerilor din 27 septembrie 2020, își schimbă primarul, după ce timp de 20 de ani a fost condus de Dorin Florea. Noul edil ar urma să fie Soos Zoltan, un candidat independent, care a fost sprijinit de UDMR.

Dorin Florea a decis să nu mai candideze anul acesta la Primăria Târgu Mureș și și-a încercat norocul ca președinte al Consiliului Județean Mureș, însă și acest scrutin a fost câștigat de UDMR.

Candidatul independent la Primăria Târgu Mureş, Soos Zoltan, a obţinut, potrivit numărătorii paralele, peste 25.500 de voturi din cele 57.417 voturi raportate de secţiile de votare, relatează Agerpres. El a declarat duminică noaptea, că târgumureşenii şi-au recuperat oraşul în lupta împotriva corupţiei şi a clanurilor, iar prin votul de încredere a acordat „s-a reuşit depăşirea paradigmei votului etnic”.



„Voi greşi şi eu, dar pot să spun cu siguranţă că voi reprezenta în mod egal interesele fiecărui cetăţean indiferent de etnie. Ne-am recuperat oraşul, nu noi, maghiarii, ci noi, toţi târgumureşenii, în lupta împotriva corupţiei şi a clanurilor. Am învins! Este o victorie istorică. Am reuşit să depăşim paradigma votului etnic, cu această zi închidem un capitol de 20 de ani din viaţa oraşului. Această perioadă a lăsat răni adânci, dar am văzut că organele vitale nu au fost afectate. Târgumureşenii au votat cu inima şi capul, schimbarea este vitală pentru oraşul nostru. Am câştigat! Târgu Mureş, ai auzit? A câştigat schimbarea!”, a declarat Soos Zoltan.

„Am depăşit prejudecăţile istorice şi ne-am vindecat rănile trecutului. Astăzi Târgu Mureş a lăsat în urmă frica şi a dovedit că nu se mai teme de instigare şi de dezbinare”, a mai spus Soos Zoltan, referindu-se la evenimentele din martie 1990.

El a spus că nu promite un nou oraş, ci o altă perspectivă. „Nu vom putea recupera totul dintr-o dată, avem de recuperat 20 de ani pierduţi. Nu vă promit minuni, doar muncă, muncă şi muncă. Ceea ce am câştigat acum nu e o funcţie, ci este responsabilitatea de a rezolva problemele oraşului. Clică de interese şi abuzuri, mulţumesc, dar nu mă interesează. În schimb accept orice sfat constructiv”, a afirmat Soos Zoltan.

Soos Zoltan este specialist în arheologie, are 44 de ani și șase copii.

Familia lui Soos Zoltan, noul edil de la Târgu Mureș Foto: sooszoltan.ro

Potrivit numărătorii paralele, al doilea clasat în cursa pentru funcția de primar al orașului a fost Claudiu Maior, candidatul Pro România, cu peste 7.780 de voturi, iar pe locul al treilea se află Theodora Benedek, candidatul PNL, cu peste 6.000 de voturi.

Pentru Primăria Târgu Mureş au candidat la acest scrutin 13 persoane.

PNL a pierdut patru primării în Mureș

Preşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, a anunţat că, în urma scrutinului de duminică, Uniunea a câştigat 40 de primării în judeţ, inclusiv cele ale municipiilor Târgu Mureş şi Reghin.



„Ceea ce este important, UDMR a reuşit nu numai să îşi păstreze funcţiile de primar din judeţ, ci a reuşit chiar să-şi întărească poziţia conducătoare în acest judeţ. În acest moment avem 40 de primari (din 102 unităţi administrativ teritoriale, n.r.) care au câştigat, dintre care 38 care au pornit ca şi candidaţi UDMR, iar doi independenţi care au fost susţinuţi de UDMR. Aici aş spune că am câştigat Târgu Mureşul, am câştigat Reghinul şi am câştigat Breaza, locuri în care de foarte mult timp nu am mai avut primar. Pe lângă aceasta, singurul loc unde am fi dorit, dar nu am reuşit să recuperăm, este Ghindari, unde a rămas primarul în funcţie”, a declarat Peter Ferenc.

Potrivit numărătorii paralele a PNL, liberalii au obţinut 26 de primării, pierzând patru dintre acestea faţă de anul 2016, scrie Agerpres.