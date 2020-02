Doi șoareci luptându-se la metroul de la Londra, aleasă de public cea mai bună fotografie cu animale a anului

„Încăierare la metrou” se intitulează fotografia cu care Sam Rowley, în vârstă de 25 de ani, a fost desemnat de public drept cel mai bun fotograf al anului care a surprins un instantaneu din viața animalelor.

Oricine călătorește cu metroul din Londra îi știe pe șoriceii care aleargă în subteran, printre linii. Tânărul Sam Rawley a fost atât de fascinat de micile rozătoare, că a petrecut o săptămână la metrou în încercarea de a face cea mai bună fotografie. Într-o noapte, a prins în obiectiv doi șoareci care efectiv luaseră o poziție de pugiliști, stând ridicați pe picioarele din spate și gata să se bată pentru o bucățică de mâncare scăpată de un pasager. Iar efortul fotografului nu a fost zadarnic: fotografia sa a fost preferată de public, fiind aleasă drept cea mai bună dintre 48.000 de ilustrații despre viața animalelor sălbatice, la concursul anual organizat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra (LUMIX).

Fanii vestitului concurs internațional anual „Wildlife Photographer of the Year” au fost rugați să-și aleagă preferata dintre imaginile care nu au intrat în finala competiției - ce a avut loc în octombrie 2019 - dar care surprind, totuși, momente fabuloase. 28.000 de voturi a primit fotografia cu șoarecii pugiliști a lui Sam Rowley, la categoria „rest of the best”.

Fotograful a mărturisit că pentru a surprinde acest unghi, a stat pe burtă pe peronul stației de metrou, noaptea târziu, scrie BBC. Cei doi șoareci umblaseră separat de colo-colo până când au dat nas în nas în fața micii bucăți de mâncare. Poziția lor belicoasă n-a durat mai mult de o secundă, dar fotograful a reușit să o surprindă.

Sam Rowley lucrează la Bristol ca cercetător pentru canalul de filme de istorie naturală al BBC și este pasionat de viața animalelor sălbatice în orașe.

Premiul cel mare pentru cea mai bună fotografie surprinsă în natură în 2019 a fost decernat, în octombrie, lui Yongqing Bao. Poza a fost aleasă dintre 50.000 de instantanee din lumea întreagă. Ea înfățișează tot un moment tensionat, o luptă între o vulpe și o marmotă în Himalaya.

Redactor: Luana Păvălucă