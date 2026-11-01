Poți monta aerul condiționat pe fațada blocului? Când ai nevoie de acorduri și ce obligații ai față de vecini

Un aparat de aer condiționat poate fi montat pe fațada blocului, cu respectarea regimului clădirii, a regulilor privind proprietatea comună și a drepturilor vecinilor. În anumite condiții, instalarea este scutită de autorizație de construire, însă această excepție nu îi permite proprietarului să aleagă orice amplasament sau să execute lucrări care afectează imobilul ori apartamentele învecinate.

Instalarea sistemelor de climatizare în clădirile cu mai multe apartamente pune în legătură confortul individual cu administrarea spațiilor deținute în comun.

În ce condiții poate fi amplasată unitatea exterioară pe fațada blocului

Alegerea locului pentru unitatea exterioară trebuie să țină seama de caracteristicile construcției și de cerințele tehnice de instalare. Fațada este parte comună, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, astfel că proprietarul nu poate decide exclusiv asupra peretelui exterior din dreptul apartamentului.

Normativul I5-2022, aprobat prin Ordinul nr. 173/2023, prevede amplasarea unităților exterioare, pe cât posibil, pe fațade puțin însorite și unde aspectul estetic nu este important. Această prevedere tehnică trebuie aplicată împreună cu restricțiile urbanistice și regulile privind folosirea suprafețelor comune.

Soluția de instalare trebuie să ia în considerare poziția echipamentului, traseul conductelor, sistemul de fixare și evacuarea condensului. Aceste elemente trebuie analizate înainte de executarea lucrării, pentru a preveni deteriorarea clădirii și afectarea locuințelor învecinate.

Când se poate monta fără autorizație de construire

Montarea aparatelor individuale de climatizare la construcții existente situate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice se poate face fără autorizație de construire și fără notificarea prealabilă a primăriei.

Excepția este prevăzută la art. 299 alin. (2) lit. a) pct. 10 din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Legea nr. 169/2026.

Scutirea de autorizație nu elimină obligația respectării regulilor urbanistice și tehnice, a legislației de mediu și a normelor de protejare a patrimoniului. Proprietarul nu este absolvit de răspundere pentru nerespectarea acestora doar pentru că lucrarea a fost realizată de o firmă specializată.

Când este necesar acordul proprietarilor pentru montarea pe fațadă

Scutirea de autorizație de construire nu înlătură regulile privind folosirea fațadei. Amplasarea unității exterioare trebuie să respecte condițiile stabilite prin acordul de asociere și drepturile celorlalți coproprietari.

Legea nr. 196/2018 cere acordul a două treimi dintre proprietarii membri ai asociației și al tuturor celor direct afectați atunci când lucrările presupun modificări constructive sau utilizarea în alte scopuri a unor părți comune ale blocului.

Textul legal nu menționează separat montarea aparatelor de aer condiționat. De aceea, obligația obținerii acestor acorduri trebuie stabilită în funcție de lucrările efectiv realizate asupra fațadei, fără a presupune că orice instalare necesită automat același număr de semnături.

Pentru proprietar, verificarea trebuie să pornească de la soluția concretă de montaj și anume: suprafața pe care va fi fixat echipamentul, lucrările asupra peretelui exterior și traseul conductelor. Prezentarea acestor detalii asociației, înainte de instalare, permite clarificarea condițiilor de folosire a fațadei și a acordurilor necesare. Este o recomandare practică, nu o procedură specială de notificare prevăzută de lege pentru toate aparatele de climatizare.

Acordul unui singur vecin nu poate înlocui aprobările cerute pentru o intervenție asupra proprietății comune. Totodată, aprobarea asociației nu substituie autorizația sau avizele autorităților atunci când acestea sunt obligatorii.

Ce reguli se aplică la modificarea aspectului clădirii

Dacă lucrările modifică aspectul fațadei, legea impune păstrarea unui aspect unitar la nivelul întregului bloc, pe baza unei documentații tehnice elaborate de un arhitect cu drept de semnătură.

Înainte de efectuarea modificărilor, președintele asociației de proprietari trebuie să solicite primăriei, în scris, informații despre restricțiile aplicabile, inclusiv cele referitoare la culoare, aspect și materialele folosite. Existența altor aparate pe clădire nu constituie, în sine, o aprobare pentru un nou amplasament.

Condiții speciale pentru monumentele istorice și zonele protejate

Restricțiile de protecție nu privesc doar clădirile clasate ca monumente istorice. Un bloc neclasat poate fi supus unor condiții speciale dacă este situat în zona de protecție a unui monument istoric sau într-o zonă construită protejată.

Pentru aceste amplasamente, scutirea de autorizare prezentată anterior nu poate fi aplicată automat. Legea nr. 422/2001 prevede că intervențiile asupra monumentelor istorice se fac pe baza și cu respectarea avizului Ministerului Culturii sau al serviciilor sale deconcentrate. Tot aceasta reglementează autorizarea intervențiilor asupra imobilelor neclasate din zonele protejate, pe baza avizelor prevăzute de lege.

Condițiile aplicabile adresei și soluției propuse trebuie clarificate la serviciul de urbanism al primăriei și la direcția pentru cultură competentă, înainte de începerea lucrărilor. Aprobarea asociației nu înlocuiește avizele autorităților și nu permite instalarea într-o poziție incompatibilă cu regimul de protecție.

Zgomotul și condensul pot atrage răspunderea proprietarului

Evacuarea condensului trebuie prevăzută în soluția de montaj, astfel încât apa să nu afecteze ferestrele, balcoanele sau pereții apartamentelor învecinate. Zgomotul și vibrațiile produse în timpul funcționării pot atrage, la rândul lor, răspunderea proprietarului dacă depășesc inconvenientele normale ale relațiilor de vecinătate.

Art. 630 din Codul civil reglementează situațiile în care exercitarea dreptului de proprietate provoacă „inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate”. Instanța poate obliga persoana responsabilă la despăgubiri și, atunci când este posibil, la restabilirea situației anterioare.

Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, persoana afectată poate solicita și măsuri de prevenire a pagubei, prin procedura ordonanței președințiale. Existența unei reclamații nu conduce automat la demontarea echipamentului; măsurile sunt stabilite în raport cu împrejurările concrete.

Editor : C.S.