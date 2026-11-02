Alerte false de atac nuclear, chimic și lupte de stradă la Kiev. Rusia și Ucraina, vizate de atacuri cibernetice

Rusia și Ucraina au raportat atacuri cibernetice asupra aplicațiilor de avertizare a populației, la scurt timp după încheierea unui armistițiu de șase zile în regiunea Herson. În Ucraina, utilizatorii au primit alerte false privind amenințări nucleare, atacuri chimice și lupte de stradă la Kiev, în timp ce autoritățile ruse au anunțat compromiterea propriului sistem de avertizare.

Rusia a anunțat luni că aplicația sa de avertizare în situații de urgență a fost ținta unui „atac cibernetic masiv”, la câteva ore după ce Ucraina raportase compromiterea propriului sistem de alertare a populației, potrivit Kyiv Post.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat că hackerii au publicat „informații false” în aplicația destinată avertizării populației cu privire la atacurile cu drone și la alte amenințări.

Cu câteva ore înainte, autoritățile ucrainene anunțaseră că suspectează compromiterea sistemului național de alertă aeriană, după ce în aplicație au apărut avertizări nefondate privind un presupus pericol de contaminare radioactivă.

Potrivit BBC, utilizatorii aplicației ucrainene au primit, într-un interval de numai câteva minute, avertizări false privind amenințări nucleare, atacuri chimice și lupte de stradă în capitala Kiev.

Atacurile cibernetice au avut loc în contextul încheierii, duminică, a celui mai lung armistițiu de la începutul războiului, limitat la regiunea Herson, din sudul Ucrainei. Potrivit Kievului, Rusia a refuzat propunerea de prelungire a încetării focului.

Moscova nu a precizat imediat cine s-ar afla în spatele atacului asupra aplicației sale, în timp ce Centrul ucrainean pentru Comunicare Strategică SPRAVDI a acuzat Rusia de compromiterea sistemului ucrainean.

Alerte false privind atacuri nucleare, chimice și lupte de stradă la Kiev

Primele avertizări false au fost transmise duminică, în jurul orei locale 22:47, când aplicația ucraineană de alertă aeriană a început să afișeze notificări privind presupuse amenințări în mai multe regiuni ale țării.

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La Kiev, utilizatorii au primit inițial un mesaj care anunța un pericol radioactiv. Un minut mai târziu, o nouă notificare, redactată în limba rusă, avertiza asupra unei presupuse alerte nucleare pe întreg teritoriul Ucrainei și făcea referire la racheta rusească Oreșnik.

La ora 22:49, aplicația a transmis alte două avertizări. Prima anunța un posibil atac chimic asupra capitalei ucrainene și le recomanda locuitorilor să nu iasă din case. Cea de-a doua susținea că pe străzile Kievului se desfășurau lupte și le cerea oamenilor să rămână în locuințe.

Ulterior, la ora 23:53, utilizatorii au primit o serie de notificări prin care fiecare dintre amenințările anunțate anterior era declarată încheiată.

Alertele false au avut efecte și în alte regiuni ale Ucrainei. În regiunea Liov, un avertisment privind un presupus pericol radioactiv a fost difuzat prin sistemele de avertizare sonoră, deși autoritățile au precizat că nu exista o asemenea amenințare.

Guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivsk, Svitlana Onișciuk, a transmis că situația era calmă, în pofida avertizărilor afișate de aplicație. La rândul său, șefa administrației regionale din Vinița, Natalia Zabolotna, a confirmat atacul cibernetic și i-a avertizat pe utilizatori să nu acceseze linkurile din mesajele suspecte, întrucât acestea ar putea reprezenta tentative de phishing.

Ministerul ucrainean al Transformării Digitale a anunțat că aplicația a fost dezactivată temporar pentru lucrări de mentenanță, după ce ar fi fost compromisă. Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să activeze notificările de urgență ale telefoanelor și să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare.

O grupare ucraineană susține că a compromis aplicația de alertă din Rusia

La câteva ore după incidentele din Ucraina, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele sale lucrează pentru remedierea efectelor unui „atac cibernetic masiv”, care „le permite atacatorilor să transmită informații false populației”.

Potrivit publicației ucrainene UNN, atacul ar fi dus la transmiterea unor avertizări false privind o amenințare nucleară pe teritoriul Rusiei.

Gruparea de partizani ucraineni Atesh, care operează inclusiv în teritoriile ocupate de Rusia, a publicat pe Telegram un mesaj în care a sugerat că s-ar afla în spatele atacului.

Gruparea a distribuit și o captură de ecran cu o presupusă notificare de urgență prin care utilizatorilor li se cerea să își facă provizii pentru trei săptămâni și să se adăpostească în subsoluri.

BBC precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginii și că a contactat gruparea pentru comentarii.

Armistițiul de șase zile a permis desfășurarea unei misiuni umanitare

Pauza neobișnuită a luptelor, negociată cu implicarea primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, și începută marți dimineață, a permis desfășurarea unei misiuni umanitare în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusă, în timp ce războiul a intrat în al cincilea an.

„Armistițiul, care a fost în vigoare în perioada 27 octombrie - 1 noiembrie, s-a încheiat”, a declarat comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Dmitro Lubineț.

Acesta a descris încetarea temporară a focului drept „un pas important în eforturile noastre umanitare comune” cu Rusia.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, urmează să fie reluate în această lună, după ce au fost practic suspendate în februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că Ucraina ar putea înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești, așa cum a cerut omologul său american, Donald Trump, dacă Washingtonul ar furniza Kievului rachete interceptoare Patriot.

Autoritățile ucrainene cer populației să rămână vigilentă

Guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, le-a cerut locuitorilor să manifeste o vigilență sporită după încheierea armistițiului și să „reacționeze imediat la avertizările privind atacurile rusești”.

„Aplicația Air Alarm a fost probabil ținta unei intervenții ostile”, au transmis Forțele Aeriene ucrainene într-un mesaj. „Nu există niciun pericol de contaminare radioactivă.”

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat, a confirmat pentru AFP că aplicația a fost compromisă de hackeri.

Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării le-a recomandat cetățenilor ca, în cazul în care aplicația nu funcționează, să urmărească sirenele de avertizare și notificările oficiale transmise pe telefoanele mobile.

Temeri că luptele vor fi „mai violente decât înainte”

Invazia rusă pe scară largă, declanșată în februarie 2022, a devastat zone întinse din estul și sudul Ucrainei, a provocat moartea a sute de mii de militari și civili și a obligat milioane de oameni să își părăsească locuințele.

AFP a discutat cu mai mulți locuitori din Herson, iar unul dintre aceștia a descris armistițiul drept „o gură de aer proaspăt”.

„Trebuie să profităm de acest timp pentru a ne rezolva treburile”, a declarat Volodimir Omeltcenko, un grădinar în vârstă de 38 de ani, înainte de încheierea armistițiului.

„Pregătim tufele de trandafiri pentru iarnă”, a adăugat el.

Papa Leon al XIV-lea, care ceruse Rusiei să accepte un armistițiu în Oleșki, și-a exprimat speranța că pauza temporară a luptelor va „consolida dorința de dialog și va conduce la noi inițiative concrete de pace”.

Un ofițer ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului, și-a exprimat îngrijorarea că luptele vor fi „mai violente decât înainte” odată cu reluarea confruntărilor.

Potrivit acestuia, forțele ruse aflate pe celălalt mal al fluviului Nipru au profitat de calmul din ultimele zile pentru a aduce noi trupe, a transporta stocuri de muniție și a culege informații despre pozițiile ucrainene cu ajutorul dronelor de supraveghere.

Noi atacuri asupra infrastructurii energetice

Rusia și Ucraina au continuat duminică schimburile de lovituri în alte zone ale frontului.

Autoritățile ruse au anunțat că o dronă a lovit, în cursul nopții, o „întreprindere industrială” situată la est de Moscova, în timp ce presa ucraineană a relatat că ținta atacului lansat de Kiev ar fi fost rafinăria de petrol din Kstovo.

Ucraina a atacat în repetate rânduri instalații petroliere și de gaze din Rusia, susținând că aceste operațiuni reprezintă represalii justificate pentru loviturile rusești asupra infrastructurii sale energetice.

Donald Trump a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile, pe care le consideră responsabile pentru creșterea prețurilor la motorină, deși analiștii atribuie scumpirile războiului din Iran.

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, Zelenski a declarat că le-a transmis lui Trump și echipei sale: „Dacă vreți să nu mai atacăm rafinăriile Rusiei, atunci nici ei nu trebuie să ne mai atace sistemul energetic”.

„O altă variantă este să ne furnizați rachete Patriot”, a adăugat președintele ucrainean.

Ministerul ucrainean al Energiei a raportat duminică noi întreruperi ale alimentării cu electricitate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv la Kiev, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.

Editor : Ș.A.