Peste 200 de percheziții au loc luni în București și în mai multe județe din țară, în cadrul „Operațiunii Jupiter”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. Anchetatorii vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, contrabandă, înșelăciune și alte fapte, în dosare cu prejudicii estimate la peste 67 de milioane de lei și 1,5 milioane de euro. Au fost emise și 23 de mandate de aducere.

Anchetatorii verifică inclusiv achiziții fictive de la persoane decedate

ACTUALIZARE 10:18 Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române au transmis noi detalii despre dosarele vizate în cadrul „Operațiunii Jupiter 6”. Potrivit datelor actualizate, prejudiciul identificat se ridică la 67.204.581 de lei și 1.520.000 de euro. Anchetele vizează o gamă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală și spălarea banilor până la contrabandă, braconaj, infracțiuni sexuale asupra minorilor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Unul dintre cele mai importante dosare este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție în județele Călărași, Dâmbovița, Prahova, Vrancea și Buzău.

Anchetatorii suspectează că, în perioada 2018-2024, o societate comercială a întocmit documente fictive privind achiziția de deșeuri feroase și neferoase, echipamente electrice și electronice uzate și catalizatoare auto. În documente ar fi fost trecute inclusiv persoane decedate sau persoane ale căror date nu figurau în Registrul de Evidență a Persoanelor.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de 51.709.325 de lei.

Indemnizații pentru creșterea copilului, obținute prin angajări fictive

În județul Bihor, procurorii investighează o presupusă fraudă prin care mai multe persoane ar fi obținut ilegal indemnizații pentru creșterea copilului, folosind documente de angajare false.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi declarat în mod fictiv că au lucrat în cadrul unor societăți comerciale, deși nu desfășuraseră activități și nu primiseră salarii. O contabilă le-ar fi sprijinit prin identificarea firmelor și întocmirea documentelor necesare.

Indemnizațiile obținute ilegal ar fi avut valori cuprinse între 1.250 și 8.500 de lei. Prejudiciul estimat în dosar este de 1.958.330 de lei.

Anchetă privind presupuse abuzuri sexuale asupra a trei copii, în Neamț

Un alt dosar vizează suspiciuni de viol asupra unor minori, corupere sexuală a minorilor, violență în familie și rele tratamente aplicate minorilor.

Potrivit anchetatorilor, doi soți sunt suspectați că ar fi comis acte de natură sexuală asupra celor trei copii biologici ai lor, în vârstă de 5, 7 și 8 ani. Minorii ar fi fost, de asemenea, loviți în mod repetat cu diferite obiecte și supuși unor tratamente inumane.

În acest caz, procurorii din Neamț au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere.

Percheziții într-un dosar de braconaj și deținere ilegală de arme

În Bistrița-Năsăud, anchetatorii au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție într-un dosar care vizează 18 persoane suspectate că, începând din 2024, ar fi desfășurat activități de braconaj folosind arme de vânătoare deținute ilegal.

Una dintre persoanele vizate ar fi deținut și pulbere de vânătoare, utilizată pentru confecționarea artizanală a cartușelor.

Totodată, în mai multe județe sunt investigate achiziții neautorizate de muniție neletală prin intermediul unor platforme online.

Spălare de bani, furturi și jocuri de noroc ilegale

În Călărași, procurorii investighează un dosar de spălare a banilor, cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de euro. Anchetatorii au identificat circuite de tranzacționare prin care mai multe persoane ar fi primit în conturile personale sume provenite din Italia.

În Timiș, un bărbat este cercetat pentru că ar fi permis și gestionat funcționarea a trei aparate de jocuri de noroc de tip slot machine, fără licență sau autorizație. Prejudiciul estimat este de peste 2,9 milioane de lei.

De asemenea, în Suceava sunt investigate furturi de combustibil din locomotive staționate în Gara Dornești, iar în Bacău, doi suspecți ar fi sustras 12.000 de euro dintr-un autoturism, după ce unul dintre ei a distras atenția proprietarului.

Știrea inițială

O amplă acțiune a autorităților este în desfășurare în București și în mai multe județe din țară, în cadrul „Operațiunii Jupiter”. În prima zi sunt organizate 39 de operațiuni, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 202 mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere.

Acțiunile se desfășoară simultan și vizează mai multe categorii de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, spălarea banilor, contrabanda, înșelăciunea, furtul și falsul.

Ce caută anchetatorii în timpul perchezițiilor

În cadrul descinderilor, anchetatorii urmăresc să identifice și să ridice documente, sume de bani, dispozitive electronice, arme, muniție, materiale explozive și bunuri despre care există suspiciuni că provin din activități ilegale.

Potrivit datelor transmise de anchetatori, prejudiciile calculate până în acest moment depășesc 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro.

23 de persoane urmează să fie aduse în fața anchetatorilor pentru audieri, în baza mandatelor emise în dosarele în care sunt vizate.

Operațiunea este coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române, iar acțiunile sunt în desfășurare.

Editor : Ș.A.