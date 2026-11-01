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Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce dată începe Postul Crăciunului

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Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
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Din articol
Calendar ortodox noiembrie 2026: Principalele sărbători cu cruce roșie Alte sărbători importante din calendarul lunii noiembrie Calendar ortodox complet pentru luna noiembrie 2026

Calendarul ortodox al lunii noiembrie 2026 cuprinde trei sărbători marcate cu cruce roșie și începutul Postului Crăciunului. Acesta debutează pe 15 noiembrie și durează 40 de zile, timp în care credincioșii se pregătesc pentru Nașterea Domnului prin rugăciune, cumpătare și milostenie.

În viața comunităților ortodoxe, calendarul bisericesc oferă repere importante pentru participarea la slujbe și păstrarea obiceiurilor religioase transmise între generații.

Calendar ortodox noiembrie 2026: Principalele sărbători cu cruce roșie

8 noiembrie: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Biserica ortodoxă îi sărbătorește duminică, 8 noiembrie 2026, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate puterile cerești. Praznicul este dedicat îngerilor, cinstiți, potrivit învățăturii creștine, ca slujitori ai lui Dumnezeu și ocrotitori ai oamenilor.

Denumirea de „sobor”, cu sensul de adunare, este legată în tradiția bisericească de chemarea adresată de Arhanghelul Mihail cetelor îngerești de a rămâne credincioase lui Dumnezeu după căderea lui Lucifer.

Mihail este cinstit drept căpetenie a îngerilor și apărător împotriva răului, în timp ce Gavriil este cunoscut pentru vestirea unor evenimente centrale ale credinței creștine. Potrivit relatărilor biblice, el îi anunță preotului Zaharia nașterea lui Ioan Botezătorul, iar Fecioarei Maria îi aduce vestea că Îl va naște pe Iisus Hristos.

21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de „Vovidenia”, este sărbătorită sâmbătă, 21 noiembrie 2026. Praznicul amintește de aducerea Fecioarei Maria la Templul din Ierusalim, la vârsta de trei ani, de către părinții săi, Ioachim și Ana.

Potrivit tradiției bisericești, aceștia și-au împlinit astfel făgăduința de a-și încredința copilul slujirii lui Dumnezeu. Semnificația religioasă a momentului este legată de pregătirea Mariei pentru a deveni mama Mântuitorului.

30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, este sărbătorit luni, 30 noiembrie 2026. Frate al Apostolului Petru și pescar de meserie, el poartă numele de „cel Întâi Chemat”, fiind primul dintre apostoli care L-a urmat pe Iisus Hristos.

Tradiția creștină leagă activitatea sa de propovăduire de teritoriul Dobrogei de astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat Ocrotitor al României în 1997, iar în 2001 a hotărât ca ziua sa de pomenire să devină sărbătoare națională bisericească. Data de 30 noiembrie este inclusă în Codul muncii între sărbătorile legale în care nu se lucrează.

Alte sărbători importante din calendarul lunii noiembrie

11 noiembrie: Sfântul Mare Mucenic Mina

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Mina a fost soldat în armata romană, pe care a părăsit-o în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor. După mărturisirea publică a credinței, a fost torturat și ucis pentru refuzul de a renunța la creștinism.

În evlavia ortodoxă, este considerat ocrotitor al celor păgubiți. Credincioșii îi cer sprijinul în rugăciune pentru recuperarea bunurilor pierdute sau furate și pentru îndreptarea nedreptăților.

13 noiembrie: Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

Arhiepiscop al Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur este cunoscut pentru predicile și scrierile sale de interpretare a Scripturii, precum și pentru îndemnurile la sprijinirea celor săraci. Numele său este asociat și Liturghiei săvârșite în cea mai mare parte a anului bisericesc.

14 noiembrie: Sfântul Apostol Filip

Originar din Betsaida Galileei (un oraș antic menționat în Noul Testament, situat în apropierea malului nordic al Mării Galileii), Sfântul Filip a făcut parte dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos.

Tradiția bisericească îi atribuie răspândirea învățăturii creștine în mai multe regiuni ale Asiei Mici. La aceeași dată este pomenit Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, cunoscut pentru contribuția sa la teologia ortodoxă.

20 noiembrie: Sfântul Cuvios Grigorie 

Sfântul Grigorie Decapolitul este cinstit pentru viața monahală și pentru apărarea cinstirii icoanelor într-o perioadă în care aceasta era interzisă de autoritățile bizantine. Moaștele sale se păstrează la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, unde au fost aduse la sfârșitul secolului al XV-lea. Așezământul găzduiește anual slujbe și pelerinaje dedicate ocrotitorului său.

28 noiembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Cunoscut sub numele de Arsenie Boca, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop este pomenit pe 28 noiembrie, data morții sale, în 1989. A fost stareț și duhovnic, iar în timpul regimului comunist a trecut prin arestări și detenție.

Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în 2024, iar proclamarea locală a avut loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie 2025. Aici se află și mormântul său, loc de pelerinaj pentru credincioși din întreaga țară.

Când începe Postul Crăciunului în 2026

În 2026, Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie, inclusiv. Lăsatul secului este sâmbătă, 14 noiembrie, ultima zi în care credincioșii pot consuma carne, ouă și produse lactate înaintea postului.

Perioada de post durează 40 de zile. În practica ortodoxă, pregătirea pentru Crăciun cuprinde rugăciunea, pocăința și ajutorarea celor aflați în nevoie, alături de renunțarea la carne, ouă și produse lactate.

Calendar ortodox complet pentru luna noiembrie 2026

  • 1 D Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 5, voscr. 11 .Duminică nr: 1)

  • 2 L Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie
  • 3 M Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala
  • 4 M Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
  • 5 J Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi
  • 6 V Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
  • 7 S Sfinții 33 de Mucenici din Melitina
  • 8 D † Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

(Ap. Evrei ÎI, 2-10Efeseni ÎI, 14-22Ev. Luca X, 16-21Luca VIII, 41-56glas 6, voscr. 1. Învierea fiicei lui Iair - Ap. Evrei ÎI, 2-10Efeseni ÎI, 14-22Ev. Luca X, 16-21Luca VIII, 41-56glas 6, voscr. 1. Duminică nr: 2)

  • 9 L Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer
  • 10 M Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuarț
  • 11 M † Sfântul Mina
  • 12 J † Sfântul Atanasie Todoran
  • 13 V † Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Ioan Gură de Aur
  • 14 S Sf. Ap. Filip, Sf. Ier. Grigorie Palama; Sfinții Palamiți (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
  • 15 D Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului);

(Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 7, voscr. 2. Duminică nr: 3)

  • 16 L Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
  • 17 M Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia
  • 18 M Sfântul Mucenic Platon
  • 19 J Sfântul Proroc Avdie
  • 20 V † Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
  • 21 S † Intrarea în Biserica a Maicii Domnului
  • 22 D Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip

(Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 8, voscr. 3 Bogatul căruia i-a rodit țărînă - Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 8, voscr. 3 Duminică nr: 4)

  • 23 L † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
  • 24 M Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei
  • 25 M † Sfânta Muceniță Ecaterina
  • 26 J Sfântul Stelian
  • 27 V Sfântul Mucenic Iacob Persul
  • 28 S Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh
  • 29 D Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian

(Ap. Coloseni III, 12-16Ev. Luca XVIII, 18-27glas 1, voscr. 4). Dregatorul bogat - păzirea poruncilor - Ap. Coloseni III, 12-16Ev. Luca XVIII, 18-27glas 1, voscr. 4 Duminică nr: 5)

  • 30 L † Sf. Ap. Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei

Editor : C.S.

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