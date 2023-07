Antreprenorul din domeniul tehnologiei Bryan Johnson, de 45 de ani, devenit deja cunoscut după ce a spus că anual cheltuiește 2 milioane de dolari ca să întinerească, și-a propus să se simtă din nou ca la 18 ani și în acest sens și-a creat o rutină extremă și costisitoare, sperând că își va atinge obiectivul.

Bryan Johnson cheltuiește 2 milioane de dolari pe an pentru regimul intensiv, cunoscut sub numele de „Project Blueprint”, care, între altele, a inclus și transfuzii de sânge de la fiul său adolescent și peste 100 de „protocoale” zilnice, între care zeci de suplimente, cina la 11:00 a.m. și ora de culcare 8:30 p.m..

Un milionar își face transfuzii cu sânge de la fiul lui de 17 ani pentru a rămâne mereu tânăr FOTO: Instagram/ Bryan Johnson Deschide galeria foto

Milionarul a mai împărtășit recent și alte detalii despre obiceiurile sale zilnice în timpul conferinței anuale de tehnologie a revistei Fortune. Tot atunci a spus că nu este deloc tentat să se abată de la obiectivele lui, nici măcar când vine vorba de pizza sau gogoși.

„Chiar mi se face rău să mă gândesc la asta”, a spus el, potrivit Insider.

Rutina zilnică de a lui Johnson implică:

trezirea în jurul orei 5 a.m.,

măsurarea grăsimii și a masei musculare din corp,

bea un smoothie înainte de antrenament și ia peste 60 de suplimente, inclusiv creatină,

o oră de sală, cu antrenament cardio și cu greutăți,

mic dejun cu „super-legume”,

terapii de ultimă generație, cum ar fi terapia cu lumină roșie și ultrasunete,

a două masă care include nuci și încă 40 de suplimente,

a treia și ultima masă a zilei cel târziu la 11 dimineața,

muncește între 9:00 și 18:00, apoi petrece două ore și jumătate cu familia, relaxându-se, îngrijindu-și pielea și dantura,

merge la culcare la 20:30.

Rutina lui Johnson este foarte complexă și costisitoare, însă el nu este singurul care încearcă sau a încercat să dea timpul înapoi. Medicul Mark Hyman, de 63 de ani, a spus că are sănătatea unui bărbat de 43 de ani datorită obiceiurilor sănătoase pe care le-a adoptat odată cu înaintarea în vârstă, cum ar fi un smoothie zilnic, exerciții fizice și reducerea stresului.

Multă lume este preocupată de descoperirea izvorului tinereții veșnice, însă până acum nu există dovezi clare că există ceva ce ar putea funcționa. Este adevărat însă că o alimentație sănătoasă și exercițiile fizice regulate pot ajuta la prevenirea bolilor și a unor afecțiuni legate de vârstă.

