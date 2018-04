Scandalul Herta Mueller. CTP: „Plătesc cotizația. Mă îngroapă Uniunea, sunt asigurat!”

Cristian Tudor Popescu a comentat în cheie ironică la Digi24 scandalul iscat de anunțul suspendării din Uniunea Scriitorilor a Hertei Mueller, laureată a premiului Nobel, pe motiv de neplată a cotizației. El însuși membru al Uniunii Scriitorilor, Cristian Tudor Popescu a mărturisit că nu „s-a învrednicit” până acum să citească statutul Uniunii, dar își plătește cotizația la zi. „Există un lucru important în faptul că sunt membru al Uniunii Scriitorilor, foarte important: nu rămân neîngropat. Mă îngroapă Uniunea. Deci, sunt asigurat”, a spus CTP.

Cristian Tudor Popescu consideră că Herta Mueller nu este o scriitoare română și nu poate fi asimilată literaturii române și, deci, tagmei scriitorilor români:

„Doamna Herta Mueller, laureat Nobel pentru literatură, nu are nicio treabă cu România. Nici n-a vrut să aibă, când a luat premiul Nobel, nu s-a referit la literatura română în niciun fel, nu și-a definit niște filiații, n-a făcut niște exerciții de admirație, de mentorat - mi-a plăcut cutare, m-am inspirat din cutare. Nu a avut sentimente decât față de co-etnicii domniei sale, domnul William Totok, ceilalți din gruparea respectivă... Este o scriitoare de expresie germană. Clar. N-are nicio treabă cu România. Și a primit Nobelul pentru opera ei în limba germană”, a punctat jurnalistul.

Și, totuși, cum se explică scandalul legat de neplata cotizației la Uniunea Scriitorilor?

„Bineînțeles că există două tendințe aici, în scriitorimea românească: unii care chiar spun lucrul acesta, în frunte cu președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu - care spun chiar asta: n-are nicio treabă Herta Mueller cu noi, domnule, să lăsăm... - și alții care au încercat s-o tragă la Românica, în ideea că ne mai ridicăm și noi: dacă, uite, un scriitor român a luat Nobelul, înseamnă că și noi suntem ceva pe-aici, nu? Oricât am fi de imbecili, de ratați, oricât am aștepta să ne vină sufertașul la pensie de la Uniune, după marea operă pe care am produs-o și a ne petrece în general viața de scriitor cu încăierări pe posturi în cadrul Uniunii, și nu cu scrisul efectiv, deci ăștilalți au încercat să tragă spuza pe turtă, zicând: e de-a noastră, e în Uniunea Scriitorilor, e-n regulă și așa mai departe”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Acum, spune el, sunt două gesturi din partea „scriecilor” noștri: unul - s-o dai afară pe Herta Mueller, uite, domnule, ce tari suntem (De unde o dăm afară? De unde nu era! Din mitingul de un milion de persoane! - referire la PSD, n.r.). Cornel Ungureanu, șeful filialei Uniunii din Timișoara, spune foarte clar: n-a fost, domnule, membru niciodată! Despre ce vorbim?

Deci este o dublă aflare în treabă, spune CTP. „Unul - Herta Mueller a fost membră a Uniunii Scriitorilor din România, e scriitoare română și noi tropăim, tropăim... Și doi: o dăm afară, domnule, o dăm afară, că nu și-a plătit cotizația, tovarăși!”, arată Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul și scriitorul dă și soluția:

„Păi nu e de prespus că dacă ai un laureat Nobel membru al Uniunii Scriitorilor din România sau dacă aștepți să luăm și noi, în sfârșit, un premiu Nobel pentru literatură trebuie să pui în statutul ăla: laureații premiului Nobel pentru literatură, membri ai Uniunii Scriitorilor, nu plătesc cotizație! Nu e normal așa ceva?” a încheiat râzând Cristian Tudor Popescu.

