De ce s-a băgat Dragnea la FRF? De ce va veni cu „Sfert-seculara” la miting? Explicațiile lui CTP

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre gestul liderului PSD, Liviu Dragnea, de a interveni în alegerile de la Federația Română de Fotbal. El spune că e un nou exercițiu de imagine și de putere pentru liderul PSD, așa cum e și mitingul pentru familia tradițională pe care intenționează să-l organizeze la București și la care, în mod sigur, se va afișa cu... „Sfert-seculara”.

„De ce s-a băgat dl Dragnea la FRF la alegeri? Ce i-a trebuit? N-avea destule? Ce i-a mai trebuit, domnule, și FRF-ul?” s-a întrebat retoric Cristian Tudor Popescu.

„Păi i-a trebuit”, răspunde CTP. „Ca să trimită poporului încă un semnal: eu îl pun și pe-ăla la fotbal! Unde? La fotbal!!! Păi fotbalul aproape că e mai important decât Pilonul II de pensii în țara asta! Domnule, îl pun și p-ăla de la fotbal!

Că a recepționat-o în bărbie, direct, mișcarea asta cu ăsta...cu...Kaiserfleisch ăsta sau cum îl cheamă, nu știu...Lupescu. Nu mi-a plăcut niciodată, nici ca jucător, nici ca nimic respectivul. Asta nu că aș avea vreo simpatie pentru ălălalt, pentru Burleanu ăla, care într-adevăr n-a făcut nimic. În patru ani de zile n-a făcut decât prăpăstii pe acolo și acum este reales. Dar nu comentez eu fotbal...

Deci, de ce s-a băgat dl. Dragnea acolo? S-a băgat ca să mai transmită un mesaj de putere: Uite, domnule, io rezolv și cu fotbalul! Eu rezolv și cu căsătoria și cu sexul.

Da?

De ce a adus-o pe iubita sa - tradițională, mă rog, în spiritul familiei tradiționale -, sfert-seculară (așa am citit și eu, că are 25 de ani și din câte am văzut-o, pare să corespundă informația), sfert-seculara domnișoară, de ce a adus-o la Congresul partidului și o să iasă cu ea în frunte și la marșul ăsta de un milion de inși. De ce? Pentru a transmite un nou mesaj de putere: pentru că pot! Vedeți? Uite, domnule, că pot: să vă vorbesc de familie, de valori morale, tradiționale, străvechi și așa mai departe și vin cu Sfert-seculara! Și la Congresul partidului, și la miting, n-am nicio problemă!” - a comentat Cristian Tudor Popescu în emisiunea Jurnalul de seară de la Digi24.