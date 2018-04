Parteneri „privelegiați”, cea mai nouă gafă a Vioricăi Dăncilă. CTP: Sunt cu toții împărați ai tupeului!

Doamna Dăncilă este un produs tipic al învățământului de după 1989, care a dat fabrici de impostori, consideră Cristian Tudor Popescu. El a comentat la Digi24 greșelile dese de limbă română pe care le face premierul Viorica Dăncilă, ultima din această serie fiind exprimarea „parteneri privelegiați”, folosită joi în conferința de presă comună cu omologul italian.

Cristian Tudor Popescu:

„Dacă dai un examen, dacă dai un bacalaureat, ceva, şi scrii ultimul răcnet al doamnei „20-20-autism-și-parlamentală”, adică „România și Italia sunt parteneri privelegiați”, dacă scrii așa ceva, o să pici examenul. Dar dacă ești prim-ministru și spui asta, ce se întâmplă? Mergem mai departe! Și dacă doamna merge mai departe, în ciuda acestei batjocuri sistematice la adresa limbii române, la adresa bunului-simț, pe care o practică din prima clipă din care a fost numită prim-ministru, în ciuda a toate acestea, un fapt este important: dânsa rămâne prim-ministru!

Ce mesaj transmite aceasta? Uite - da, mă rog, zic unii, ăștia, niște chițibușari de-ăștia, niște cârciocari de-ăștia, intelectuali, care spun că am greșit acolo. Și dacă am greșit, ce? Tot eu sunt prim-ministru! Voi, ăștia care vorbiți corect limba română, voi sunteți prim-miniștri? O să ajungeți vreodată? Nu! Eu am ajuns! Și rămân prim-ministru! Am spus idioțiile astea în limba română și o să mai spun! Și voi rămâne prim-ministru!

Deci, în ultimă instanță, acesta este un mesaj de forță pe care-l dă doamna Dăncilă: uite că eu pot să calc în picioare limba română și nu mi se întâmplă nimic! Eu sunt tare! Rămân! Mă țin în șa! Cum îi plăcea să spună lui Nicolae Ceaușescu: mă țin în șa! Ce-o să-mi faceți?

Pe de altă parte, mai gândiți-vă la ceva: cât din populația acestei țări înțelege și se indignează cu privire la greșelile de limbă română ale doamnei Dăncilă? Cât? Mai ales, având în vedere învățământul românesc de limbă română și nu numai din ultimii 28 de ani... Câți au tresăriri, câți se simt zgâriați pe creier de exprimările doamnei Dăncilă? Vă spun eu: foarte puțini!

Pentru cei mai mulți, nu contează. Nu contează că este vorba de limba română. Toată echipa asta din care face parte doamna Dăncilă și-a bazat discursul pe românism. Sutem cei mai români dintre toți suntem noi, ăștia, Dragnea, Tăriceanu, Dăncilă, PSD-ALDE. Și ce înseamnă să fii așa bun român? Să însemne, de pildă, că a fi patriot trebuie să cunoști în primul rând? Ca să-ți iubești țara și poporul nu trebuie să le cunoști în primul rând? Poți să iubești ceva ce nu cunoști? Câți dintre cei care se dau patrioți cunosc limba română, s-o vorbească foarte bine , cunosc civilizația românească, cunosc istoria României? Cunosc știința, arta României, dacă sunt patrioți. Câți dintre ei?

Pentru foarte mulți din păcate, prea mulți, a fi patriot înseamnă să-i numești pe unguri bozgori, pe evrei jidani și pe țigani ciori. Și-atunci cu siguranță ești patriot! Dar habar n-ai să vorbești limba română, habar n-ai de istoria, de cultura României, dar tu ești patriot.

Deci, doamna Dăncilă este un produs tipic al învățământului de după 1989. Pentru că școala aceea și-a făcut-o înainte la Petrolul și gazele, dar tot ce a făcut ulterior, nu știu ce are pe-acolo, magnifice, masterate, doctorate și ce mai are pe-acolo, le-a făcut după aceea, în sistemul ăsta, în fabricile de impostori din învățământul românesc de după 1989, care se pregătesc acum să strivească și ce mai era bun din sistem, adică universitățile cu tradiție de zeci, de sute de ani și care sunt acum dezavantajate, nu sunt privelegiate. (...)

Nu-i spune nimeni lucrul acesta (că se face de râs - n.r.)! Ce zicem noi pe aici? Păi noi suntem niște dușmani ai poporului, suntem vânduți, Soros, de-aia îi facem observațiile astea doamnei Dăncilă - a greșit și ea, ce dacă, ei, ce să-ți spun! Parcă nu se-nțelege ce spune! Privelegiat sau privilegiat, tot aia! Nu se-nțelege ce spune? Ce tot vor ăștia, domnule?

Nu-i spune nimeni (că se face de râs - n.r.) câtă vreme e sus. Când era mai jos sau dacă o să ajungă din nou jos, atunci probabil că îi va spune cineva.

Să-și fie rușine, să fii obsedat de ideea de a nu te face de râs este un lucru extraordinar, este un motor al ființei umane. Pentru mine, de pildă, am spus-o și o repet, oricât de kitsch ar suna, mă tem de ridicol mai mult decât de moarte. Or, într-adevăr, văd și la această doamnă, și la alte doamne și la alți domni, domnule, sunt operați, au extirpat acest sentiment al ridicolului, al rușinii! Nicio clipă n-ați văzut vreun regret. Când li se face observația asta, sunt supărate, sunt supărați că li s-a făcut observație! Sunt arțăgoși: da, ce vreți, cu nume și pronume? Cum e colega Dan de la Danjarmerie.

Este și asta o caracteristică a actualei puteri - bine, putea fi văzută și înainte, dar acum parcă este mai exacerbată: lipsa acestui simț al ridicolului și grija, teama de a nu te face de râs nu există! Sunt cu toții împărați ai tupeului!”

