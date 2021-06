Film Now: Producții pline de suspans, în săptămâna dedicată thriller-ului

În luna iunie, a patra săptămână este dedicată de Film Now pasionaților de producții thriller.

Miercuri, 23 iunie, de la ora 22:05, Film Now prezintă The Curse of La Llorona/ Blestemul femeii care plânge. Producția urmărește scenariul unei legende hispanice, care o are în prim plan pe La Llorona, spiritul unei femei al cărei plânset aduce ghinion celor din jur. În Los Angeles, în anii ‘70, o asistentă socială ajunge într-o lume supranaturală, după ce dezlănțuie blestemul Lloronei: de a urmări copii pentru a-i lua alături de aceasta, în lumea de dincolo. Singura speranță de supraviețuire și de dezlegare a blestemului este un preot deziluzionat și misticismul pe care îl practică pentru a ține departe maleficul. La limita dintre frică și credință, urmărește fiecare moment plin de suspans doar la Film Now!

Vineri, 25 iunie, de la ora 22:00, Film Now difuzează The Hunt/ Vânătoarea de oameni. 12 necunoscuți se trezesc într-o poiană despre care se crede, conform unei teorii conspiraționiste de pe internet, că este locul unde niște minți bolnave, aflate în căutarea unei distracții sinistre, se adună pentru a vâna oameni. Puterea pe care acest grup o deține îi permite să facă așa ceva, însă planurile le sunt date peste cap de Crystal (Betty Gilpin), „ținta” care vrea să se îndrepte împotriva „vânătorului”. Vezi deznodământul acestui scenariu teribil doar la Film Now!

San Andreas/ Dezastrul din San Andreas se vede la Film Now sâmbătă, 26 iunie, de la ora 21:30. Acțiunea filmului se petrece în zona celebrei falii San Andreas din California. Un pilot de elicopter află că mişcările faliei, care deja au provocat un cutremur local, se vor amplifica, transformându-se în cutremure dezastruoase care vor afecta Los Angeles, San Francisco şi toate celelalte localităţi din California. Ray trebuie să se împartă între a salva victimele primului cutremur şi a-şi salva soţia şi fiica de seismele majore care urmează să se producă sub ochii săi. Descoperă ce decizie va lua pilotul, doar la Film Now!