Premiile OSCAR 2022. "CODA" a fost desemnat cel mai bun film. LISTA completă a câștigătorilor

A 94-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat în urmă cu puțin timp cu o mare surpriză. Cel mai bun film a fost desemnat "CODA", pe care criticii nu îl vedeau ca favorit. Preferatul celorlalte ceremonii de premiere din ultima perioadă - de la Globurile de aur la Bafta - a fost "The Power of the Dog". Nu a luat Oscarul pentru cel mai bun film, dar Jane Campion a devenit a treia femeie din istorie recompensată pentru regie. Cele mai multe premii le-a luat "Dune" - șase, însă niciunul la o categorie considerată importantă. Printre ele, cele pentru coloană sonoră și imagine. Cea mai bună actriță este, anul acesta, Jessica Chastain. Will Smith a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes. Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Ariana DeBose a fost răsplătită cu un Oscar pentru rolul secundar din "West Side Story", remake-ul lui Steven Spielberg al celebrei povești.

În urmă cu exact 60 de ani, Rita Moreno primea un Oscar pentru rolul Anitei din versiunea originală a filmului. Actrița în vârstă de 90 de ani s-a aflat în sală.

Ariana DeBose: "Ce este asta? Știți ceva? Acum vezi de ce spune Anita: ”Vreau să fiu în America, pentru că aici, chiar și în această lume obosită în care trăim, visele se împlinesc”. Și asta chiar este încurajator acum. Dumnezeule! Mulțumesc, Steven Spielberg. Acum nu mai scapi de mine".

Trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit lui Troy Kotsur pentru interpretarea sa emoționantă din filmul "CODA". Este al doilea actor surd - după Marlee Matlin - care câștigă un Oscar. El a dedicat premiul comunității persoanelor cu dizabilități. A fost aplaudat în limbajul semnelor, atunci când a urcat pe scenă să-și ridice premiul.

Troy Kotsur, mesajul tradus din limbajul semnelor: "Nu-mi vine să cred că mă aflu aici. Este incredibil cum filmul nostru <CODA> a ajuns în toată lumea, chiar și la Casa Albă. Au invitat echipa în vizită, să facem un tur al Casei Albe. Ne-am întâlnit cu președintele, Joe, și cu dr. Jill (prima doamnă, n.r.). Și aveam de gând să-i învăț niște prostii în limbajul semnelor, dar Marlee Matlin mi-a spus să fiu cuminte. Nu-ți face griji, Marlee, n-o să spun nicio prostie azi."

La categoria film internațional, câștigătorul este "Drive My Car", un lungmetraj de trei ore. Inspirat din trei nuvele ale celebrului scriitor Haruki Murakami, filmul spune povestea unui actor și regizor de teatru devastat de moartea soției sale.

Nicio surpriză la categoria desen animat, unde Oscarul a fost câștigat de "Encanto, fantastica familie Madrigal". Descris drept un omagiu adus Columbiei, este povestea unei adolescente obișnuite născută într-o familie neobișnuită: fiecare membru este înzestrat cu puteri magice.

Lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2022:

Cel mai bun film: "CODA"

Cea mai bună regie: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith ("King Richard")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

Premiile OSCAR 2022. Cea mai bună actriță este, anul acesta, Jessica Chastain. FOTO: Twitter

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur ("CODA"

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Drive My Car" (Japonia

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"

Cea mai bună scenografie: "Dune"

Cel mai bun scenariu adaptat: "CODA"

Cel mai bun scenariu original: "Belfast

Cea mai bună imagine: "Dune

Cel mai bun montaj: "Dune"

Cea mai bună coloană sonoră: "Dune"

Cel mai bun cântec original: "No Time to Die" (interpretat de Billie Eilish pentru filmul "No Time to Die"

Cel mai bun sunet: "Dune"

Cele mai bune efecte vizuale: "Dune"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Eyes of Tammy Faye"

Cele mai bune costume: "Cruella"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Windshield Wiper"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Long Goodbye"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Queen of Basketball"

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.

