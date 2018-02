Cine e de vină pentru turismul prost al României? Răspunsul unui antreprenor de succes

România nu are turism, pentru că are o imagine proastă în străinătate, iar autoritățile nu fac nimic ca să o schimbe, consideră omul de afaceri Dragoș Anastasiu. România are însă un potențial imens și este nevoie „să încetăm să ne plângem ca babele, unii pe umerii celorlalți” și să trecem la acțiune, spune fondatorul Eurolines.

„Trebuie să începem să construim. Avem domenii extraordinare, avem comori, avem diasporă - nu facem mare lucru acolo , avem turism - nu facem mare lucru acolo, avem agricultură - nu facem mare lucru acolo”, spune omul de afaceri Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și coordonator al Coaliției pentru Dezvoltarea României.

Prezent în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Dragoș Anastasiu a comentat știrea potrivit căreia compania germană de turism Dertour a renunțat acum să mai promoveze ofertele românești în cataloagele sale din cauza infrastructurii deficitare, a numărului mic de hoteluri de calitate și a tarifelor foarte mari practicate de acestea.

„Prima afirmație (e semicorectă - n.r.) - că scoate din cataloage; dar păstrează în ofertă, în cea de online, care devine din ce în ce mai importantă în Germania, dar sigur, era bine să fim și în catalog. Catalogul încă e ceva ce la nemți pe masă e bine să fie. Motivele nu sunt de infrastructură, nu asta este, serviciile s-au îmbunătățit, motivele sunt altele: România nu este cerută, nu este cerută pentru că are fie o imagine spre zero, fie o imagine negativă”, a explicat Dragoș Anastasiu.



El spune că România are o imagine incomparabil mai proastă decât e în realitate pentru că, pe de altă parte, autoritățile nu fac eforturi pentru a promova atuurile țării noastre. Creșterea numărului de turiști în România se datorează mai degrabă unui „folclor” turistic, unei promovări transmise din gură în gură de către cei care ne vizitează țara. „Realitatea în turismul românesc e mult mai bună decât există imaginea în străinătate. Noi vedem, avem mulți turiști din Germania și rămân Wow! – siguri, îi duci în Deltă, îi duci în Transilvania, îi duci la București (...). În proporție de 99 la sută feedback-ul este excepțional, ei se duc acasă și noi creștem numărul de turiști fără să facem nimic activ. De ce? Gură la gură: ăștia se întorc acasă, povestesc și vin alții, numărul de turiști străini care vin în România e în creștere”, spune Dragoș Anastasiu.



Omul de afaceri subliniază că valoarea pieței de turism în România nu e măsurată, ci, în cel mai bun caz, e estimată și se vorbește despre un miliard de euro. „Dar depinde cum o iei: e turismul străin din România, români în străinătate, români în România, business travel, la ce ne referim? (...) În turism, ca în multe alte zone, nu avem monitorizare și nu știm exact despre ce vorbim. Sigur, există cifre oficiale de la Institutul de Statistică, nu vreau acum să critic Institutul de Statistică, dar modul în care sunt recoltate aceste cifre nu este superprofesionist”, a arătat Dragoș Anastasiu, el însuși cu afaceri în domeniul turismului.

În opinia sa, turismul din România reprezintă aproximativ 1,5 la sută din PIB, dar există potențial pentru a atinge 10 la sută. „Nu vă imaginați ce potențial avem!”, exclamă entuziasmat omul de afaceri. În opinia sa, lipsa infrastructurii nu e neapărat cauza turismului slab din România, pentru că, de pildă, acum sunt o mulțime de aeroporturi în România, ci imaginea. Companiile străine de turism nu investesc în a crește imaginea României. „Ei bagă România în catalog și deschid ușile și așteaptă să vină lumea, dar dacă România nu face pentru sine reclamă, de fapt, nu ne trebuie reclamă, ci PR și să clarificăm cum suntem noi de fapt - dacă nu facem, nu vin oamenii!”, a explicat Dragoș Anastasiu.



Cine ar trebui să facă aceasta? În primul rând, Ministerul Turismului, dar și actorii din această industrie ar fi gata să o facă, spune Anastasiu. „Noi cerem de ani de zile parteneriat public-privat pentru promovarea României. Punem și noi, și ei bani, desigur, ei mult mai mulți”, a arătat omul de afaceri. El a dat și câteva exemple de țări care au procedat astfel: Macedonia, Azerbaidjan, Grecia. „Uitați-vă la site-ul de promovare al Greciei și uitați-vă la al nostru! Site! Țara IT-iștilor!”, și-a exprimat indignarea Anastasiu.

Omul de afaceri crede că soluția presupune dialog urmat încredere și acțiune. „Trebuie să stăm la masă, că e opoziție, că e mediu de afaceri, că e guvernare ș.a.m.d. și să mai lăsăm ciondăneala, să mai lăsăm plânsul - ne plângem ca babele unii pe umerii celorlalți și nu facem. Și eu mor de ciudă! Mor de ciudă! Că suntem atât de mulți oameni de bună-credință și de bună calitate în România și suntem disipați, toți ne plângem, toți avem idei frumoase, dar nu reușim să facem nimic, pentru că lipsește încrederea și trebuie să ne apucăm să o reconstruim”, îndeamnă omul de afaceri.

Întrebat despre proiectul prezentat de noul ministru al turismului - un nou domeniu schiabil în România, la Făgăraș - Dragoș Anastasiu a comentat: „Știți copacul cu mere care mai verzi, care..., iar unele roșii sunt căzute deja? Noi avem mere deja căzute, pe care putem doar să le ridicăm. Câte am putea să facem cu Delta Dunării, să refacem peisajul cultural, ăla, să revenim la tradiție, câte am putea să facem în Transilvania, în București sau în stațiunile de schi pe care le avem deja! Ne disipăm prea mult. Sunt eforturi extraordinare”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Între timp, a mai venit o veste deloc măgulitoare pentru turismul din România: aproape 9 milioane de străini au vizitat anul trecut Bulgaria, de peste trei ori mai mulţi decât cei care şi-au făcut vacanţa în România.

