Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris joi un articol despre Maradona, celebrul fotbalist mort la 60 de ani, care a stârnit controverse, pentru că nu îl așeza pe un piedestal de idol absolut. Gazetarul a mărtursit, vineri, la Digi24 că se aștepta la astfel de reacții: „Știu că am de-a face iarăși cu antivacciniști sau mai degrabă cu oameni nevaccinați din punct de vedere mental, care nu sunt imuni la absurditate, la lipsă de logică, nu sunt imunizați”, a comentat CTP.

Gazetarul a explicat că nu poți să te uiți la un sportiv, să-l consideri model și să întorci privirea atunci când vine vorba de restul persoanei sale, de caracterul său, de viața sa decât dacă vrei să te uiți la el doar ca la o poveste, ca la o legendă. „Legendele nu poartă pantofi, n-au chiloți, nu transpiră. Legendele sunt legende. Legenda Maradona e în regulă. Dacă vorbim, însă, și de omul Maradona - și eu vorbesc ca un jurnalist -, acestea sunt faptele”, a spus Cristian Tudor Popescu.

De ce de morți numai de bine? Trebuie spus adevărul

„Eu nu l-am insultat pe Maradona Diego Armando niciun moment. Am scris doar, eu nu sunt de acord - dați-mi voie să am această opinie - cu o zicere veche latinească: De mortuis nil nisi bene (Despre morți, numai de bine). Mie mi se pare o prostie, dați-mi voie să mi se pară o prostie, cu toate că e veche de mii de ani. Nu! Despre morți, ca și despre vii, se spune adevărul, se comunică faptele vieții sale, faptele, declarațiile, acțiunile, ceea ce a făcut și bine, și rău în acea viață. De ce despre morți numai de bine?” se întreabă gazetarul.

„Am început, încă din titlu, prin a spune: „Un geniu cu mingea. Dar atât”. Nu sunt părerile mele, nu sunt insulte pe care i le aduc eu, sunt fapte, fac jurnalism cu fapte: a fost testat de trei ori, găsit pozitiv la droguri, a fost eliminat din echipa națională a Argentinei înainte de meciul cu România, câștigat cu 3-2 de România în 1994 pentru că a fost găsit dopat în ultimul hal, cu cinci tipuri de efedrină. S-a drogat în toată perioada în care a jucat fotbal, din 1982, a intrat pe teren de nu știu câte ori cu cocaină, cu efedrină și cu alte droguri în cap. A marcat un gol fals, un gol cu mâna, recunoscut, fotografiat, se poate vedea în toată lumea, pe care nu l-a recunoscut niciodată, nu și-a cerut scuze, deci un lucru profund necinstit. Acest om a fost fotbalist, dar n-a fost sportiv. Spiritul sportiv i-a fost străin, n-a știut că înseamnă asta. Astea sunt fapte. Faptul că a vorbit despre propriii săi copii, despre trei dintre ei pe care inițial a refuzat să-i recunoască, dintre copiii pe care i-a făcut în serie a spus „sunt produsul banilor și greșelilor”, sunt vorbele lui, nu sunt vorbele mele. Vreți să plâng pentru un om care a trișat continuu în sport? Eu nu pot” - a arătat CTP.

Cine a fost cel mai mare fotbalist?

El și-a continuat apoi argumentația:

„Am spus că Diego Armando Maradona nu a fost un sportiv, nu a avut habar și nu a vrut să știe ce înseamnă spirit sportiv și am arătat de ce. Nu mai vorbesc de faptul că se fac tot felul de afirmații, că a fost cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Și aici, sunt argumente, din nou, cifrice, pe loc, argumente tehnice. De ce? Pentru că a câștigat Cupa Mondialîă în 1986? Pele Edson Arantes do Nascimento a câștigat Cupa Mondială de trei ori! 1958, 1962 și 1970. Eu am un alt fotbalist (preferat), Johan Cruyff, dar n-o să spun acum de ce Johan Cruyff, e mult mai important pentru fotbal, pentru sport, pentru fotbal ca sport al creierului, cum spunea Cruyff, bun, lăsăm asta.

L-am auzit pe selecționerul naționalei spunând că Maradona a fost mai mare decât Messi. Bun, așa putem să credem fiecare ce vrem, dar să luăm cifrele. Ia să vedem cifrele la club. Maradona a jucat la Barcelona și la Napoli. Hai să ne uităm ce performanțe are Maradona, câte goluri a marcat, și ce performanțe are Messi la Barcelona! Este zdrobitor!

Dar asta nu înseamnă că nu a fost un mare fotbalist. N-am negat lucrul acesta.

Vreți să plâng pentru un om care a murit eroic din pricina excesului dement de droguri? Se droga, potrivit declarației lui, stimați fani ai lui Maradona, se droga de duminică până miercuri, așa spunea: am party-urile mele de cocaină de duminică până miercuri, dup-aia mă duc să joc fotbal la final de săptămână. Un om care a băut în neștire, care a mâncat în neștire, care a fumat trabuc în neștire până când i-au crăpat inima și creierul la 60 de ani! Vreți să-l plâng pentru asta?!”, a încheiat Cristin Tudor Popescu.

