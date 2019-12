CTP: O dovadă de slăbiciune absolut inacceptabilă la ministrul Marcel Vela

Ministrul de interne Marcel Vela dă dovadă de slăbiciune cu consecințe grave asupra mandatului său prin faptul că dă ultimatumuri Jandarmeriei pentru a desecretiza convorbirile radio din timpul protestului din 19 august 2018. Problema nu este la Jandarmerie, problema este la ministru, consideră gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, la Digi 24, că aștepta „până vineri seară” un răspuns de la Jandarmerie referitor la desecretizarea convorbirilor radio de la protestul din 10 august 2018. „Dacă nu, consecințele vor fi pe măsură”, a spus Marcel Vela, la Digi24.

„Un asemenea comportament al unui ministru de interne este umilitor pentru mine ca simplu cetățean”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24. „Ce-i asta? În primul rând că nu trebuia să dea acel ultimatum, de pe o zi pe alta. Domnule, le-ați dat? Nu le-ați dat! Sunteți demiși! Ce ultimatum, adică stă la tocmeală cu ei de pe o zi pe alta?! Astăzi trebuia să anunțe demiterea lor!”, a arătat CTP.

Gazetarul îl consideră pe ministru lipsit de fermitate: „Asta e o dovadă de slăbiciune a acestui ministru cu consecințe grave asupra mandatului său. Ce autoritate mai are dl. ministru față de subordonați, dacă procedează în felul acesta? Pur și simplu nu are curaj să-i dea afară, prelungește, prelungește, cu ziua, cu ora, cu minutul, până diseară, până la noapte, ce este asta? Este o dovadă de slăbiciune absolut inacceptabilă”, spune Cristian Tudor Popescu.

Iar Jandarmeria nu vrea să desecretizeze convorbirile audio pentru că probabil e ceva legat de vinovăția lor în legătură cu ce au făcut, crede gazetarul. „Și știe o țară întreagă ce-au făcut în seara respectivă. Și acum e vorba de responsabilitatea șefilor, că restul știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, nu mai avem nevoie de descrieri”, a adăugat CTP.

„Însă problema nu e a Jandarmeriei, problema e a dlui ministru. De ce-i tratează așa? Asta este întrebarea. Șefii jandarmilor se comportă cum le e felul. Dacă au fost în stare să facă ce-au făcut în 10 august anul trecut, sunt în stare și să nu dea acele înregistrări audio. E clar ce speță de oameni sunt. Ce face dl. ministru?” - se întreabă Cristian Tudor Popescu.

Schimbarea lui Raed Arafat o va face PNL, nu ministrul Vela

În ceea ce privește schimbarea lui Raed Arafat din fruntea Departamentului pentru Situații de Urgență, această mișcare n-o s-o facă dl ministru, pentru că nu va fi o schimbare operațională, executivă, la nivelul ministerului. Va fi o schimbare politică, spune CTP.

„PNL își face socoteli: cât pierde, cât câștigă. I-am văzut. Că de-o lună, au o lună de guvernare, îi interesează în primul rând socotelile politice - capital electoral, anticipate, asumare de răspundere, iar dl ministru va face ce îi va spune partidul. Partidul își face socoteli: dacă pierdem acum, dacă îl dăm pe Arafat afară, cât pierdem, cât câștigăm? E singurul raționament în legătură cu acest domn Arafat, despre care eu am spus că nu mai are niciun fel de credit moral în fața mea, pentru ceea ce a făcut cu declarația aia, că vorbește el după alegeri și după Colectiv. Și știți ce ne-a spus: filmul are relevanță zero”, a punctat gazetarul Cristian Tudor Popescu.

