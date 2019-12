Marcel Vela, ultimatum pentru Jandarmeria București: Până mâine să pună la dispoziția anchetatorilor comunicațiile din 10 august

Ministrul Marcel Vela se vede nevoit să le dea un ultimatul jandarmilor. Dacă până mâine (vineri, 6 decembrie) nu pun la dispoziția anchetatorilor comunicațiile de pe 10 august, vor urma destituiri. Anunțul a fost făcut public și vine după ce Jandarmeria București a refuzat să ofere comunicațiile operațiunii de reprimare din Piața Victoriei.

Ministrul de interne știe cine este de vină. Vorbește despre oamenii din eșaloanele doi și trei care au tras frâna de mâna și au tărăgănat livrarea către procurori a convorbirilor desecretizate dintre jandarmi, din seara de 10 august. Dincolo de situația delicată în care se află ministrul, care e nevoit să îi amenințe public pe jandarmi ca să colaboreze cu reprezentanții statului, rămâne întrebarea: ce încearcă să ascundă faptele?

Contribuie la mister chiar ministrul Vela. El a arătat că unitățile de la Craiova, Constanța, Ploiești au desecretizat convorbirile, iar cea din București nu, ceea ce înseamnă că sunt motive subiective care împiedică acest lucru. Jandarmeria București refuză să comunice oficial pe această temă.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că jandarmii care tergiversează desecretizarea convorbirilor prin stații, de la protestul din 10 august 2018, își riscă propria carieră, subliniind că se aștepta ca acest volum de date să fie deja la dosarul procurorilor DIICOT.

„Sincer să fiu, mă așteptam ca aceste convorbiri să fie deja la dosar, dar unii au impresia că se pot juca. O spun din nou clar și răspicat: nu mă joc și nu accept să tergiversăm cu nicio secundă lămurirea situației din 10 august. Cine își permite să tergiverseze își riscă propria carieră. M-au amânat de miercuri pe ”, a mai spus Vela.

„Raportul 10 august a fost desecretizat în totalitate și pus la dispoziția procurorilor. Am făcut un pas în plus și am dispus luarea măsurilor pentru desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi prin intermediul stațiilor de emisie-recepție în cele două luni de zile, 10 și 11 august. După desecretizare, aceste convorbiri vor putea fi puse la dispoziția procurorilor și sunt convins că vor contribui major la lămurirea situației. Se va putea stabili concret cine și ce ordine a dat și cum au fost puse în aplicare. Pe scurt, se va stabili dacă au fost comise abuzuri împotriva protestatarilor și cine le-a comis”, a declarat Marcel Vela, joi, într-o conferință de presă.

În data de 22 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne anunță că a primit ultimele avize în vederea modificării indicativelor fonice folosite de unitățile din cadrul Jandarmeriei Române, pentru a putea astfel declasifica înregistrarea tuturor convorbirilor efectuate prin intermediul sistemului radio „TETRA”, la misiunile din perioada 10 - 11 august 2018. În consecință, Marcel Vela, ministrul de interne, a cerut conducerii Jandarmeriei Romane să ordone ca toate unitățile care au clasificat convorbiri să formeze comisiile pentru a aviza declasificarea lor în cel mai scurt timp.

Se pare însă că nu toate unitățile de jandarmi implicate au dat curs acestui ordin. Mai precis, potrivit informațiilor Digi24, forțele speciale ale Jandarmeriei București - cei pe care protestatarii îi numesc „țestoasele” sau „mascații” - nu au furnizat aceste date procurorilor.

„Se va putea stabili concret cine şi ce ordine a dat şi cum au fost puse acestea în aplicare. Pe scurt, se va stabili dacă au fost comise abuzuri împotriva protestatarilor şi cine a comis aceste abuzuri.

