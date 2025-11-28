ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce alegem, de fapt, în București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

„Alegerile locale din București vor fi decise într-un singur tur, așa că vom avea, din nou, un primar ales de o minoritate", spune Claudiu Pândaru. Florin Negruțiu punctează: „Cei trei candidați ai partidelor mari sunt decenți. Dar avem și o candidată care aduce mahalaua în centru. Și s-ar putea să câștige. Va fi și un test de identitate pentru București: câți suntem, de fapt, și ce vrem de la orașul ăsta."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Suntem pe ultima sută de metri a campaniei electorale, o cursă pentru Primăria Capitalei care se anunță extrem de strânsă. Pe de o parte, alegătorii sunt împărțiți. Pe de altă parte, sistemul de vot într-un singur tur garantează că următorul primar va fi ales de o minoritate a bucureștenilor. Cineva va câștiga Capitala cu un număr mic de voturi.

Florin Negruțiu: Da, vom vedea pe 7 decembrie ce avem. Avem trei candidați care, dincolo de partidele din care fac parte, mi se par niște candidați decenți — candidatul PSD, candidatul PNL, candidatul USR. Unii chiar încearcă să vină cu planuri pentru București. Și avem un al patrulea candidat care aduce mahalaua în centru. E suficient să te uiți pe TikTok-uri. Alegerea e, în fond, simplă: între niște oameni decenți și... „Te iubesc, să moară mama!". Și s-ar putea să câștige. „Te iubesc, să moară mama" ar putea fi noul slogan de la Primărie.

Pentru mine, alegerile astea sunt și un recensământ. Vedem câți suntem, de fapt. Cum arată Bucureștiul și cine-l locuiește. Iar dacă se ajunge acolo, să nu ne mirăm dacă peste ceva timp Gabriela Firea va deveni o amintire duioasă.

Claudiu Pândaru: E adevărat. De data asta, bucureștenii chiar au ofertă. Pot alege între doi primari în funcție, care au fost votați masiv în sectoarele lor, probabil pentru că oamenii sunt mulțumiți de ce s-a făcut acolo. Sau pot merge pe mâna candidatului USR, fost ministru al transporturilor, cu experiență în lucrări publice și cu o platformă articulată. Dar pot merge și în altă direcție. Pot merge la rupere — cum îi spun unii — și să voteze cu o doamnă cu o biografie... incertă.

Florin Negruțiu: Nu e incertă. E foarte certă. Doamna Alexandrescu vine cu o traiectorie trasabilă: Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Oprescu, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă — toți. A fost acolo, în sistem. Astăzi, se pretinde antisistem. Asta e noua ei biografie.

Claudiu Pândaru: Așadar, alegerile sunt clare pentru toți cetățenii acestui oraș. Le pot face. Și apoi se pot bucura de ele, exact ca de traficul din București.