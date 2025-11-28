Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce alegem, de fapt, în București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Alegerile locale din București vor fi decise într-un singur tur, așa că vom avea, din nou, un primar ales de o minoritate", spune Claudiu Pândaru. Florin Negruțiu punctează: „Cei trei candidați ai partidelor mari sunt decenți. Dar avem și o candidată care aduce mahalaua în centru. Și s-ar putea să câștige. Va fi și un test de identitate pentru București: câți suntem, de fapt, și ce vrem de la orașul ăsta."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Suntem pe ultima sută de metri a campaniei electorale, o cursă pentru Primăria Capitalei care se anunță extrem de strânsă. Pe de o parte, alegătorii sunt împărțiți. Pe de altă parte, sistemul de vot într-un singur tur garantează că următorul primar va fi ales de o minoritate a bucureștenilor. Cineva va câștiga Capitala cu un număr mic de voturi.

Florin Negruțiu: Da, vom vedea pe 7 decembrie ce avem. Avem trei candidați care, dincolo de partidele din care fac parte, mi se par niște candidați decenți — candidatul PSD, candidatul PNL, candidatul USR. Unii chiar încearcă să vină cu planuri pentru București. Și avem un al patrulea candidat care aduce mahalaua în centru. E suficient să te uiți pe TikTok-uri. Alegerea e, în fond, simplă: între niște oameni decenți și... „Te iubesc, să moară mama!". Și s-ar putea să câștige. „Te iubesc, să moară mama" ar putea fi noul slogan de la Primărie.

Pentru mine, alegerile astea sunt și un recensământ. Vedem câți suntem, de fapt. Cum arată Bucureștiul și cine-l locuiește. Iar dacă se ajunge acolo, să nu ne mirăm dacă peste ceva timp Gabriela Firea va deveni o amintire duioasă.

Claudiu Pândaru: E adevărat. De data asta, bucureștenii chiar au ofertă. Pot alege între doi primari în funcție, care au fost votați masiv în sectoarele lor, probabil pentru că oamenii sunt mulțumiți de ce s-a făcut acolo. Sau pot merge pe mâna candidatului USR, fost ministru al transporturilor, cu experiență în lucrări publice și cu o platformă articulată. Dar pot merge și în altă direcție. Pot merge la rupere — cum îi spun unii — și să voteze cu o doamnă cu o biografie... incertă.

Florin Negruțiu: Nu e incertă. E foarte certă. Doamna Alexandrescu vine cu o traiectorie trasabilă: Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Oprescu, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă — toți. A fost acolo, în sistem. Astăzi, se pretinde antisistem. Asta e noua ei biografie.

Claudiu Pândaru: Așadar, alegerile sunt clare pentru toți cetățenii acestui oraș. Le pot face. Și apoi se pot bucura de ele, exact ca de traficul din București.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Este posibil un plan de pace funcțional în Ucraina, cât timp Putin rămâne la putere?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce urmărește Sorin Grindeanu cu acest congres fără contracandidat?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Ce înseamnă retragerea trupelor americane din România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
Steve Witkoff
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum...
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea...
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din...
Ultimele știri
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...