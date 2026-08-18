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News Alert Nicuşor Dan, după ce CCR i-a respins sesizarea pe Legea Integrității: „Aștept motivarea Curții. Argumentele mele erau foarte solide”

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicuşor Dan a reacționat marți la decizia de luni a Curții Constituționale privind Legea Integrității, afirmând că argumentele prezentate în sesizarea sa de neconstituționalitate erau, în opinia sa, „foarte solide”. Curtea Constituțională a anunțat, într-un comunicat de presă, că  a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din noua Lege a Integrității este neconstituțională. De asemenea, judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese.

Șeful statului spune că așteaptă motivarea CCR pentru a înțelege argumentele care au stat la baza deciziei și precizează că, în trecut, și-a menținut poziția inclusiv după ce Curtea a respins alte sesizări de neconstituționalitate formulate de el.

„Față de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității, consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a transmis Nicuşor Dan.

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Președintele a precizat că, după publicarea motivării, legea va reveni în Parlament, unde va intra în dezbatere, urmând ca ulterior să ajungă din nou pe masa sa.

„S-a întâmplat să îmi mențin opinia și după motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse”, a mai spus șeful statului.

Nicuşor Dan speră ca întregul circuit legislativ să fie finalizat până la 31 august, termenul-limită prevăzut în cadrul PNRR.

„După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR”, a mai transmis președintele.

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Editor : C.A.

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