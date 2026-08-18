UE intenționează să impună sancțiuni lunare împotriva Rusiei pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei

Uniunea Europeană se pregătește să intensifice presiunea asupra Rusiei prin schimbarea modului în care adoptă sancțiunile, șefa politicii externe, Kaja Kallas, propunând includerea lunară pe liste a unor persoane și entități vizate.

Abordarea are scopul de a evita negocierile îndelungate care au întârziat în repetate rânduri pachetele mai ample de sancțiuni, care necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale UE, scrie TVP World.

Kallas a declarat că blocul pregătește, de asemenea, un set mai amplu de liste de sancțiuni împotriva Rusiei pentru toamnă, în contextul în care Bruxelles încearcă să sporească costul economic și politic al războiului dus de Moscova în Ucraina.

Listele lunare planificate ar permite UE să acționeze mai rapid împotriva persoanelor, companiilor și organizațiilor legate de complexul militar-industrial al Rusiei, precum și a celor implicate în încălcări ale drepturilor omului și în activitățile hibride ale Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Citește și

„Până când Moscova va încheia războiul”. Kaja Kallas vrea să crească cu o treime numărul entităţilor ruse sancţionate







Editor : Sebastian Eduard