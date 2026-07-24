ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce este blocată legea salarizării și va mai putea fi adoptată?

„Am sentimentul că reacțiile rapide ale justiției au legătură cu încercarea lui Ilie Bolojan de a reforma pensiile speciale. Sistemul răspunde atunci când se simte amenințat", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Într-un asemenea conflict ar trebui să existe un mediator. Președintele Nicușor Dan este însă absent și, uneori, pare chiar să se poziționeze de partea uneia dintre tabere."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Legea salarizării a fost, teoretic, oprită. Consultările pentru legea salarizării au fost oprite de o instanță, după ce un sindicat a acționat Guvernul în judecată, susținând că acestea nu ar fi organizate corespunzător.

Florin Negruțiu, înțelegi ceva din aceste demersuri? De ce este atât de mare miza acestei legi și, până la urmă, vom reuși să o avem adoptată și dezbătută în Parlament?

Florin Negruțiu: Eu cred, intuiesc, că are legătură cu faptul că Ilie Bolojan s-a încăpățânat să facă reforma pensiilor speciale din justiție. Dacă s-a ambiționat să taie niște pensii speciale, a pornit un viespar în justiția independentă, care îl urmărește și astăzi.

Altfel, nu pot explica rapiditatea cu care „Justiția Savonea" îl urmărește pe Ilie Bolojan pe tot terenul. Vrea omul să-și organizeze niște alegeri în partid, justiția spune că nu are voie să facă alegeri în partid și: „La loc comanda!"

Vrea să lanseze legea salarizării, justiția îi spune că nu are voie să facă această dezbatere și: „La loc comanda!"

Sigur, deciziile instanțelor nu se comentează. Știm, am auzit lucrul acesta în ultimii ani. Dar fac și eu un comentariu politic, pentru că mi se pare că și justiția joacă politic de ceva vreme încoace.

Din momentul discuției despre pensiile speciale, „Justiția Savonea" a jucat politic pe față și nu s-a oprit. Vor exista și alte acțiuni ale justiției, cu decizii date cu aceeași celeritate, pentru că intuiesc că este vorba despre un răspuns al sistemului, al organismului, față de ceea ce magistrații au considerat o agresiune venită din afara sistemului, din partea lui Ilie Bolojan.

Claudiu Pândaru: Teoretic, ar trebui să existe aici un mediator. Întotdeauna, atunci când apar conflicte de natura celor descrise de tine între puterile statului român, există un reprezentant al cetățenilor, cu cele mai multe voturi în spate: președintele țării.

El ar trebui să joace rolul de mediator. Din păcate, este absent. Nu l-am văzut deloc pe președintele Nicușor Dan dispus să medieze. Ba, dimpotrivă, în câteva rânduri a arătat, în mod straniu, că se poziționează de partea unora dintre cei aflați în conflict.

Cum se va încheia, la un moment dat, conflictul acesta pe care îl descriai mai devreme este foarte greu de înțeles. Pentru că nu văd cum poți să schimbi raporturile dintre puterile statului român și să le aduci pe un făgaș normal al exercitării puterii pe care o au.