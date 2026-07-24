Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce este blocată legea salarizării și va mai putea fi adoptată?

Claudiu Pândaru Data publicării:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

„Am sentimentul că reacțiile rapide ale justiției au legătură cu încercarea lui Ilie Bolojan de a reforma pensiile speciale. Sistemul răspunde atunci când se simte amenințat", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Într-un asemenea conflict ar trebui să existe un mediator. Președintele Nicușor Dan este însă absent și, uneori, pare chiar să se poziționeze de partea uneia dintre tabere."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Legea salarizării a fost, teoretic, oprită. Consultările pentru legea salarizării au fost oprite de o instanță, după ce un sindicat a acționat Guvernul în judecată, susținând că acestea nu ar fi organizate corespunzător.

Florin Negruțiu, înțelegi ceva din aceste demersuri? De ce este atât de mare miza acestei legi și, până la urmă, vom reuși să o avem adoptată și dezbătută în Parlament?

Florin Negruțiu: Eu cred, intuiesc, că are legătură cu faptul că Ilie Bolojan s-a încăpățânat să facă reforma pensiilor speciale din justiție. Dacă s-a ambiționat să taie niște pensii speciale, a pornit un viespar în justiția independentă, care îl urmărește și astăzi.

Altfel, nu pot explica rapiditatea cu care „Justiția Savonea" îl urmărește pe Ilie Bolojan pe tot terenul. Vrea omul să-și organizeze niște alegeri în partid, justiția spune că nu are voie să facă alegeri în partid și: „La loc comanda!"

Vrea să lanseze legea salarizării, justiția îi spune că nu are voie să facă această dezbatere și: „La loc comanda!"

Sigur, deciziile instanțelor nu se comentează. Știm, am auzit lucrul acesta în ultimii ani. Dar fac și eu un comentariu politic, pentru că mi se pare că și justiția joacă politic de ceva vreme încoace.

Din momentul discuției despre pensiile speciale, „Justiția Savonea" a jucat politic pe față și nu s-a oprit. Vor exista și alte acțiuni ale justiției, cu decizii date cu aceeași celeritate, pentru că intuiesc că este vorba despre un răspuns al sistemului, al organismului, față de ceea ce magistrații au considerat o agresiune venită din afara sistemului, din partea lui Ilie Bolojan.

Claudiu Pândaru: Teoretic, ar trebui să existe aici un mediator. Întotdeauna, atunci când apar conflicte de natura celor descrise de tine între puterile statului român, există un reprezentant al cetățenilor, cu cele mai multe voturi în spate: președintele țării.

El ar trebui să joace rolul de mediator. Din păcate, este absent. Nu l-am văzut deloc pe președintele Nicușor Dan dispus să medieze. Ba, dimpotrivă, în câteva rânduri a arătat, în mod straniu, că se poziționează de partea unora dintre cei aflați în conflict.

Cum se va încheia, la un moment dat, conflictul acesta pe care îl descriai mai devreme este foarte greu de înțeles. Pentru că nu văd cum poți să schimbi raporturile dintre puterile statului român și să le aduci pe un făgaș normal al exercitării puterii pe care o au.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
nava GPL marea neagra
2
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Președintele Donald Trump.
3
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
4
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Oleksandr Sîrski.
5
Primul mesaj al lui Sîrski după înlocuirea din funcție: „Predau o armată aflată în...
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului”. Augustin Zegrean: Atitudinea lui Nicușor Dan este în afara Constituției
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului: „Eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
„Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Ilie Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru
tren cisterna foto cfr marfa fb
Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Criza posturilor din Sănătate. Bolojan: Sunt spitale în care salariile sunt 90% din buget. Am cerut o analiză până săptămâna viitoare
Recomandările redacţiei
nava MN
Încă o navă aflată în Zona Economică Exclusivă a României a transmis...
elicopter Puma Socat lansează rachete
Drone rusești, detectate în apropiere de granița României. Forțele...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Palatul Cotroceni, pentru Digi24: Nu a existat niciun fel de...
whatsapp-image-2026-07-23-at-23-19-38
Accident între un tren de călători care se îndrepta spre Constanţa şi...
Ultimele știri
Meteorologii anunță când vine din nou canicula, după zilele cu vreme neobișnuit de rece. ANM a actualizat estimările până pe 24 august
Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50%: „Clienții împart o porție la două farfurii”
Ce faci dacă ai pierdut carnetul de muncă. Cum dovedești perioadele lucrate înainte de 2001 pentru calculul pensiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul...
Fanatik.ro
Octavian Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online. Focoasa brunetă a furat toate...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali
Adevărul
Războiul aerian al SUA împotriva Iranului își atinge limitele. Buncărul nuclear iranian „impenetrabil”, în...
Playtech
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a...
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...