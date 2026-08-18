Rusia face loc pentru propriul petrol la Marea Baltică. Exporturile Kazahstanului, redirecționate către Marea Neagră

Rusia redirecţionează exporturile de petrol ale Kazahstanului din portul baltic Ust-Luga către Novorossiisk, la Marea Neagră, pentru a elibera capacitate destinată propriilor exporturi, în condiţiile în care atacurile ucrainene cu drone sporesc riscurile pentru transporturile ruseşti din regiunea Mării Negre, au declarat patru surse, transmite Reuters.

Kazahstanul îşi exportă petrolul atât prin Novorossiisk, cât şi prin Ust-Luga, însă Moscova doreşte ca toate volumele kazahe aflate în tranzit prin Rusia să fie direcţionate către Marea Neagră de la sfârşitul lunii august şi cel puţin până la sfârşitul lunii septembrie.

Măsura ar permite Rusiei să înlocuiască la Ust-Luga petrolul kazah cu propriul ţiţei, într-un moment în care exportatorii ruşi întâmpină dificultăţi în găsirea petrolierelor dispuse să încarce în porturile de la Marea Neagră din cauza riscurilor de securitate.

Cel puţin două transporturi de ţiţei kazah KEBCO, programate iniţial pentru încărcare la Ust-Luga la sfârşitul lunii august, au fost redirecţionate către Novorossiisk. Pentru septembrie nu sunt planificate în prezent încărcări de KEBCO în portul baltic, ceea ce ar elibera o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi pentru exporturile de petrol rusesc.

Potrivit surselor, numeroşi armatori sunt reticenţi să transporte ţiţei rusesc din porturile de la Marea Neagră, iar deficitul de nave disponibile a provocat întârzieri ale încărcărilor.

Petrolul kazah este considerat mai puţin riscant pentru transportatori, ceea ce facilitează închirierea petrolierelor. Ucraina s-a angajat să nu atace navele care transportă petrol nerusesc din porturile de la Marea Neagră, potrivit informaţiilor citate de Reuters.

Producătorii din Kazahstan susţin această soluţie şi din motive comerciale, deoarece exporturile prin Marea Neagră sunt în prezent mai profitabile decât cele realizate prin Marea Baltică.

Cea mai mare parte a ţiţeiului KEBCO este vândută rafinăriilor din zona Mediteranei sau este livrată rafinăriilor europene deţinute de compania petrolieră de stat kazahă KazMunayGas.

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Editor : C.A.