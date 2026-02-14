Live TV

Video ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vor fi reglementate vreodată pensiile speciale ale magistraților?

Claudiu Pândaru | Negruțiu Florin Data publicării:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Tergiversarea de la CCR nu e juridică, e politică. Se cumpără timp până cade Bolojan”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Chestiunea nu dispare. Se întoarce. Și deja s-a întors în încrederea oamenilor în justiție.”

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea pe pachetul care reglementează pensiile speciale ale magistraților. Un judecător aflat în concediu paternal a venit la dezbatere și a cerut trimiterea sesizării la Curtea Europeană de Justiție, ceea ce ar putea amâna decizia finală luni sau chiar ani. Florin, vor mai fi reglementate anul acesta sau vreodată pensiile speciale?

Florin Negruțiu: Am sentimentul că se așteaptă să cadă Bolojan, ca să cadă și problema. Cât timp e Ilie Bolojan la Palatul Victoria, va exista presiune pentru reformarea pensiilor speciale. Tertipurile invocate acum de unii judecători CCR propuși de PSD au legătură cu cumpărarea de timp. De ce? Ca să treacă Guvernul Bolojan și să revină un guvern mai „înțelegător” cu specialii. N-ar fi fost mai cinstit ca sistemul să iasă și să spună: „Nu vrem să renunțăm la privilegii”? În schimb, vedem concedii paternale în ziua votului, uși sparte la CCR, sesizări trimise la Luxemburg. Este o sfidare. 99,99% dintre români vor eliminarea privilegiilor. Dar nu ei decid. Trimiterea la Curtea Europeană de Justiție e o metodă de a mai câștiga doi ani. Până uită lumea. E o decizie politică. Iar responsabilitatea e politică.

Claudiu Pândaru: Problema nu dispare. Chiar dacă e amânată, ea rămâne. Iar această breaslă ar trebui să înțeleagă că la un moment dat se va întoarce împotriva ei. Și deja se vede în încrederea oamenilor în justiție.

Florin Negruțiu: Exact. Avem două Românii: oamenii obișnuiți și oamenii privilegiați. Deși Constituția spune că toți suntem egali în fața legii.

