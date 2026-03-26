„Da, după cum știți Constituția mă obligă să primesc motivarea Curții Constituționale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni, însă în secunda în care vine motivarea Curții Constituționale promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autoritățile publice, știți că ea intră în vigoare la 3 zile după ce este publicată în Monitorul Oficial, e important pentru ei ca aceste zile să fie înainte de 31 martie”, a declarat Nicușor Dan, întrebat joi dacă va promulga rapid legea bugetului de stat.

Astfel, șeful statului subliniază că promulgarea bugetului este esențială pentru ca autoritățile publice să poată opera fără întreruperi și pentru ca bugetul să intre efectiv în vigoare de la 1 aprilie.

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) privind Legea bugetului de stat pe anul 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale, stabilind că acestea sunt constituționale.

CCR a precizat că solicitarea avizului Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social este o cerință constituțională pentru forma inițială a proiectului de lege, în timp ce cererea unui nou aviz pe parcursul procedurii de adoptare nu este obligatorie, ci rămâne la aprecierea Parlamentului.

