Ionuţ Stroe: Noi, liberalii, ne-am dori ca această discuţie privind comasarea să fie tranșată cât mai repede

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat joi, după ce în coaliţie nu s-a ajuns la nicio concluzie privind comasarea alegerilor, că liberalii şi-ar dori ca această discuţie privind posibila organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranşată cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează. El a menţionat că nu crede că sunt neînţelegeri, ci mai multe scenarii şi că probabil că săptămâna viitoare se va ajunge la o concluzie.

”Foarte probabil ca aceste discuţii privind comasarea alegerilor să se continue săptămâna viitoare, probabil luni, pentru că comasarea alegerilor în mod evident are o serie de avantaje şi este absolut necesar să existe o decizie”, a spus Ionuţ Stroe la Antena 3, citat de News.ro.

”Noi, liberalii, am spus-o foarte clar că ne-am dori ca această discuţie privind această posibilă organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranşată, totuşi, cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează, deja am intrat în a doua lună a acestui super an electoral. Ne obligă nu numai procedurile, ne obligă şi o agenda a Guvernului foarte încărcată şi este foarte important să arătăm preocupare atât pentru guvernare cât şi pentru organizarea acestor alegeri”, a completat Stroe.

Ionuţ Stroe a mai spus că nu crede că există neînţelegeri în coaliţie, ci există argumente şi anumite scenarii.

”Probabil că decizia finală va fi pentru a adopta un anume scenariu, nu cred că sunt neclarităţi sau discuţii în contradictoriu”, a subliniat Stroe.

”Probabil că săptămâna viitoare se va ajunge la o concluzie, şi indiferent că vor fi sau nu comasate, eu cred că trebuie să luăm această decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Coaliţia de guvernare nu a luat, joi, nicio decizie privind comasarea alegerilor, PSD şi PNL prezentând variantele de lucru, iar o nouă discuţie urmează să aibă loc luni, au precizat surse politice.