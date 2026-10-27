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Anunțul premierilor Niculescu și Tofan: România și Republica Moldova își unesc forțele pentru apărare și energie

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Sursa foto: Facebook/Niculescu
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Din articol
„Schimb comercial de 4,5 miliarde de euro” Tofan a semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară la Kiev

Premierul Luca Niculescu a declarat, marţi, că are discuţii foarte aplicate cu Republica Moldova, pentru a întări colaborarea în domeniul apărării. El a amintit că există şi programul SAFE, care va întări industria din România şi vor lucra foarte aplicat pentru a întări apărarea cetăţenilor. Potrivit premierului, atacurile ruseşti sunt inaceptabile, iar protecţia trebuie să fie pentru toţi cetăţenii. Cei doi oficiali au discutat și despre schimburile comerciale și ajutorul pe care-l oferă Bucureștiul în parcursul european al Republicii Moldova. 

„Într-adevăr, atacurile ruseşti sunt inaceptabile, iar protecţia trebuie să fie pentru toţi cetăţenii români şi pentru toţi cetăţenii, fie că sunt în Republica Moldova, fie că sunt în România”, a spus premierul României, întrebat cum protejează statul cetăţenii, în contextul dronelor care intră în spaţiul aerian al celor două state.

„Avem discuţii foarte aplicate pentru a întări colaborarea noastră în domeniul apărării. Există şi programul SAFE, pe care îl cunoaşteţi foarte bine şi care va întări industria din România, dar vor exista şi beneficii comune şi vom lucra foarte aplicat pentru a întări apărarea cetăţenilor noştri”, a menţionat Luca Niculescu.

La rândul lui, premierul moldovean Vasile Tofan a arătat că inclusiv în cadrul SAFE sunt negocieri pentru a stimula acel parteneriat, în planul schimburilor de tehnologie de securitate.

Premierul Luca Niculescu a declarat, marţi, la Chişinău, că sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România şi la Uniunea Europeană.

„Este prima mea deplasare externă de la debutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână. Am vrut să fiu la Chişinău cât mai repede. Prezenţa colegilor mei şi a mea reconfirmă că România şi Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă şi apoi intenţia noastră de a consolida aceste relaţii istorice pe care le avem, aceste relaţii profunde, într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chişinăului", a declarat Luca Niculescu în conferinţa comună cu premierul Republicii Moldova, la Chişinău.

Luca Niculescu a arătat că „sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România şi la Uniunea Europeană".

Şeful Executivului a precizat că o parte semnificativă a discuţiilor de azi s-au concentrat pe avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună.

„Evident că îmi doresc să dinamizăm agenda sectorială pentru a obţine rezultate cât mai concrete, deoarece este ceea ce aşteaptă şi cetăţenii noştri. Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei. Sunt două domenii esenţiale pentru rezilienţa Republicii Moldova şi pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România, şi înainte de a continua programul de întâlniri oficiale vom vizita împreună staţia electrică Chişinău, care este un pilon central pentru obţinerea independenţei energetice depline a Republicii Moldova", a mai afirmat Luca Niculescu, el precizând că "de multă vreme şi de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de şantaj geopolitic".

„Vom continua să sprijinim în beneficiul cetăţenilor extinderea acestei independenţe energetice", a completat Niculescu.

„Schimb comercial de 4,5 miliarde de euro”

Premierul a mai declarat că Republica Moldova are multe companii româneşti în Republica Moldova şi sunt multe companii din Republica Moldova în România. „Avem un schimb comercial de 4,5 miliarde de euro aproximativ, anul trecut, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă. Investiţiile româneşti au creat 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova, ceea ce iar ne bucură şi sigur îi bucură şi pe cei care ocupă aceste locuri de muncă. Mă bucură şi ce aţi spus, deschiderea pe care aţi arătat-o, pentru a primi şi mai multe companii româneşti aici şi pentru a depăşi orice eventuală barieră birocratică sau administrativă care poate apărea", a precizat Luca Niculescu.

Premierul a mai spus că un alt subiect important pe care l-a discutat azi a fost integrarea europeană a Republicii Moldova, evident, o prioritate strategică pentru România.

„Locul Republicii Moldova, locul Chişinăului este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană. Şi v-am felicitat şi vă felicit pentru rezultatele obţinute care sunt deplin meritate şi aş dori să spun foarte ferm că susţinem intens şi deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârşitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. Şi vă asigur încă o dată, domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi, pe mai departe, cel mai vocal susţinător al Republicii Moldova la nivel european", a transmis premierul.

Prim-ministrul României a mai spus că în toate formatele vom intensifica şi furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv pe experţi români care să sprijine Chişinăul în toate domeniile de aliniere la legislaţia comunitară.

„Nu în ultimul rând, sprijinul României vizează şi securitatea cetăţenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federaţia Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacţiona, rezilienţa noastră, atât a Republicii Moldova cât şi a noastră, a României", a declarat Luca Niculescu.

Premierul l-a invitat pe omologul său moldovean în vizită în România. „Dragă Vasile, te invit la Bucureşti pentru a continua acest dialog strategic", a spus Luca Niculescu în final.

Tofan a semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară la Kiev

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că luni, la Kiev, a semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară care le va da acces la tehnologii, inclusiv interceptoare de drone. Tofan a precizat că nu este un tratat de securitate, pentru a nu da apă la moară propagandiştilor şi Moldova rămâne o ţară neutră.

„Ieri, la Kiev, am semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară. Din start vreau să spun că nu este un tratat de securitate, pentru a nu da apă la moară propagandiştilor. Moldova rămâne o ţară neutră. În acelaşi timp, neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim neputincioşi şi să nu ne pese de apărarea noastră", a spus Vasile Tofan, în conferinţa cu premierul României, Luca Niculescu.

Tofan a precizat că „astăzi, Ucraina este o ţară care luptă în fiecare zi, testează tehnologii noi în fiecare zi, nu în laboratoare, ci în câmpul de luptă".

„Noi, ca o ţară cu resurse limitate, vrem să ne asigurăm că ne achiziţionăm tehnologii testate şi tehnologii la costuri reduse. Multe din aceste tehnologii sunt la acest moment inclusiv dezvoltate, testate, produse de companii din Ucraina. Deci ne dorim intensificarea acestei colaborări, dar încă o dată, vreau să repet, Moldova rămâne o ţară neutră şi nu ţine de un acord de securitate. Este un acord de cooperare tehnico-militară care ne va da acces la tehnologii, inclusiv interceptoare de drone, de care avem atât de mult nevoie", a subliniat Vasile Tofan.

Editor : A.R.

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