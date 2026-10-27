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Video „Cine sapă groapa altuia cade singur în ea”. Putin avertizează împotriva încercărilor de a exclude Rusia de pe piața mondială a gazelor

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Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele Vladimir Putin a avertizat marți că eforturile Occidentului de a izola Rusia de piața mondială a gazelor naturale vor afecta consumatorii europeni, confirmând totodată posibile proiecte energetice comune cu Statele Unite în Arctica, relatează The Moscow Times.

„Orice încercare de a exclude Rusia de pe piața mondială a gazelor prin împiedicarea dezvoltării acestei industrii în țara noastră are consecințe grave. Acestea duc la costuri exorbitante pentru utilizatorii de gaze din străinătate, precum companii, întreprinderi și gospodării”, a declarat liderul rus în cadrul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaz, desfășurat la Moscova.

Putin a subliniat că europenii se confruntă deja cu costuri ridicate ale energiei, în contextul în care UE se îndreaptă spre eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în toamna anului viitor, în încercarea de a priva Kremlinul de fondurile necesare pentru războiul împotriva Ucrainei.

„În prezent, observăm acest lucru în Europa. În acest domeniu, ei renunță la resursele energetice rusești și reziliază contractele pe termen lung. Știți, există o zicală în Rusia: «Nu săpa groapa altuia, căci s-ar putea să cazi chiar tu în ea»”, a mai spus Putin.

Ponderea Rusiei în importurile de gaze ale UE a scăzut drastic de la 45% în 2021 la 19% până în 2025, deși livrările de GNL pe cale maritimă au compensat parțial pierderile înregistrate prin conducte.

Marți, vicepremierul rus Alexander Novak a declarat că Moscova a furnizat UE resurse energetice în valoare de 320,7 miliarde de dolari începând din 2022, inclusiv 21,3 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2026.

În cadrul forumului de la Moscova, Putin a dezvăluit, de asemenea, că Rusia analizează posibilitatea unei cooperări în domeniul energetic cu companii americane din Arctica, confirmând astfel informațiile apărute recent în presă cu privire la ultimele sale discuții cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.

„Până de curând, partenerii europeni lucrau alături de noi pe câmpurile noastre, iar partenerii chinezi încă lucrează acolo. Acum, explorăm posibilitatea unei colaborări cu partenerii americani”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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