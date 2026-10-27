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Polonezii au pierdut o dronă în timpul unor zboruri de test: aparatul s-a prăbușit în Marea Baltică. Avertisment pentru populație

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drona alpha
Foto: Nexta / x.com
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Jandarmeria militară poloneză a anunţat pierderea unei drone în timpul unor zboruri de testare la poligonul din Ustka. Drona a căzut în Marea Baltică, la aproximativ şase kilometri de ţărm, iar autorităţile au avertizat populaţia că vântul şi curenţii marini pot transporta aparatul spre ţărm şi de aceea, oamenii sunt sfătuiţi să nu atingă dispozitivul găsit, relatează Polsat News.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 9:35, în timpul unor zboruri de testare efectuate de o companie civilă pe poligonul din Ustka. Drona de tip Alpha Wing a căzut în Marea Baltică ca urmare a unei defecţiuni a motorului.

Din cauza vântului şi a curenţilor marini, drona sau fragmente ale acesteia ar putea fi purtate în direcţia ţărmului. Jandarmeria a avertizat ca, în cazul găsirii aparatului, populaţia să nu-l atingă şi să nu-l mute, să se îndepărteze, să avertizeze alte persoane şi să sune la numărul de urgenţă 112, notează News.ro.

Incidentul se adaugă altora similare din ultima perioadă în care a fost implicată o aeronavă fără pilot. Pe 21 octombrie, în localitatea Wydarza din regiunea Podkarpacie, a căzut o dronă neînarmată utilizată de armata norvegiană, care participa la exerciţii pe poligonul din Nowa Dęba. Contactul cu aparatul a fost pierdut în jurul orei 16:45. Aparatul a fost găsit în cele din urmă în localitatea Wydrza, iar locul prăbuşirii sale a fost securizat de serviciile competente.

Jandarmeria Militară a asigurat că incidentul nu a pus în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor şi nu a provocat daune infrastructurii. După efectuarea inspecţiei, drona urma să fie returnată forţelor armate aliate. În comunicat nu s-au precizat cauza pierderii contactului cu aparatul, nici modelul exact al acestuia.

Editor : B.E.

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