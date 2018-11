Lecție emoționanță despre curaj și frumusețe, într-o expoziție cu portretele unor femei care urmează chimioterapie

Lecție emoționantă despre curaj, frumusețe și demnitate, prin lentila aparatului de fotografiat. Patru femei diagnosticate cu cancer au demonstrat că pot fi frumoase și pline de încredere în sine, chiar dacă lupta cu boala nu este ușoară. Cu ajutorul unui fotograf din Oradea care, după o muncă de cinci luni, a realizat o expoziție cu portretele celor patru doamne aflate în chimioterapie.

Opt fotografii, patru persoane diagnosticate cu cancer și tot atâtea povești de viață. Remus Toderici, un fotograf orădean, a vrut să demonstreze că femeile pot fi frumoase, chiar dacă trec prin cea mai dificilă perioadă a vieții lor.

"Li s-a părut și lor un proiect interesant și voiau să transmită faptul că ele sunt în continuare aceleași persoane, chiar dacă suferă anumite schimbări", a explicat Remus Toderici.

Simona a primit vestea cumplită că are cancer în urmă cu trei ani. A luptat cu boala, s-a vindecat, iar în urmă cu un an și jumătate a recidivat. Acum urmează tratament, iar rezultatele sunt bune. Recunoaște că în toată acestă perioadă dragostea familei a ajutat-o cel mai mult: "Am constatat că familia este cea mai importantă. În momentul de față sunt sub tratament, am parte de o îngrijire de excepție din partea medicului. Am rezultatele acum pe care le aștept, dar emoțiile sunt în fiecare zi."

Fotografiile sunt rezultatul a cinci luni de muncă. Doar patru din cele 80 de femei abordate au acceptat să apară în fotografii și să transmită că trebuie să lupte, să fie optimiste și să trăiască fiecare clipă.

"Apreciez foarte mult că încearcă să sensibilizeze lumea și să îi accepte pe cei care au astfel de probleme și să încerce să îi înțeleagă", spune Simona.

"Este foarte important în tratamentul pacientelor oncologice și partea acesta de acceptare a tratamentului, de acceptare a efectelor secundare ale tratamentului, una dintre ele fiind alopecia. Pentru doamne este una dintre cele mai grele suportate efecte suportate, pentru că apare această frică de a ieși în societate, frica de mila vecinilor, de mila prietenilor", consideră Ioana Pușcaș, medic oncolog.

Proiectul mai are scopul de a determina societatea să nu privească spre aceste persoane cu milă sau cu respingere.

"Am și avut parte de mai multe refuzuri și au fost momente când am simțit că poate ar trebui să renunțăm, poate nu e chiar un proiect pentru care societatea e pregătită acum și totuși l-am făcut, pentru că era important să transmitem mesajul", susține Remus Toderici.

Expoziția ”Frumusețea Curajului” se află în Muzeul Orașului Oradea din Cetate.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

