Nicolae Moranciu, la Vocile Bihorului, despre prima televiziune independentă din România

Orădeanul care a deschis prima televiziune independentă din România după Revoluţia din 1989 a fost, vineri, la Vocile Bihorului. Nicolae Moranciu îşi aminteşte cu nostalgie de vremurile în care presa se făcea cu suflet, fără ca cei implicaţi să fie plătiţi pentru asta. Acum, Nicolae Moranciu este dedicat muzicii, însă admite că prima dragoste, televiziunea, nu se uită niciodată.

Ideea unei televiziuni libere în Oradea a încolţit la puţin timp după Revoluţia din decembrie 1989. Câţiva prieteni şi-au adunat aparatura video şi au pus la punct prima emisie a postului, care emitea peste frecvenţa televiziunii române.

"Am întrebat cine are cameră, cine are video, cine are şi un loc. Şi am mers la un prieten, la Faber Peter, ne-am adunat acolo. Cine prezinta, cine scrie un text şi acolo pe loc am improvizat prima emisiune. Am început-o seara şi am terminat dimineaţa, pe la 9", îşi aminteşte Nicolae Moranciu.

TV Oradea a emis iniţial după-amiaza. Ulterior, s-a decis schimbarea orei de emisie după terminarea programului TVR. Pe lângă reportaje şi programe de divertisment, orădenii aveau parte şi de filme cunoscute ale vremii, sincronizate de inconfundabila Irina Nistor.

Nicolae Moranciu îşi aminteşte cu plăcere de susţinerea de care s-a bucurat televiziunea atunci când emisia ei a fost întreruptă. Totul în urma unor reclamaţii înregistrate pe plan local.

"S-a făcut cea mai frunoasă demonstraţie de susţinere. S-au aprins lumânări în ferestre, iar 120 de taximetre au pornit într-un marş prin oraş, cu viteza melcului. Nu mi-a venit să cred ce gest au făcut şi ce mare susţinere exista în rândul populaţiei."

Nicolae Moranciu se ocupă acum de muzică şi spune că niciodată nu a fost mai fericit. Îi lipseşte totuşi televiziunea.

"Am zeci de elevi pe care îi învăţ să cânte, la chitară şi nu numai. Împreună suntem extraordinari de fericiţi. Lucrăm împreună, scriem cântece împreună, mergem în misiuni împreună, colindăm. Vreau pe această cale să le mulţumesc."

Redactor: Bogdan Băcilă