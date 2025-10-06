Live TV

Când trebuie scoasă fierea?

Data publicării:
dr. teodor buliga

Operația de îndepărtare a vezicii biliare, numită popular operație de scoatere a fierii, este de obicei indicată atunci când apar complicații cauzate de prezența calculilor biliari. Ce probleme pot apărea, ce opțiunii operatorii există, și ce regim alimentar trebuie să urmeze pacientul după intervenția chirurgicală aflăm de la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală.

Colecistita litiazică reprezintă inflamația acută a vezicii biliare determinată de prezența calculilor, care blochează eliminarea bilei și duc la apariția durerilor intense în partea dreaptă a abdomenului superior, însoțite uneori de febră, greață și vărsături. Netratată, colecistita acută poate evolua către complicații grave, precum infecții extinse sau perforația colecistului, motiv pentru care diagnosticul prompt și intervenția medicală sunt vitale.

Colecistectomia este intervenția chirurgicală prin care se îndepărtează vezica biliară, fiind tratamentul de elecție pentru colecistita litiazică și alte afecțiuni biliare severe. În prezent, majoritatea intervențiilor de colecistectomie sunt realizate laparoscopic, cu incizii mici, ceea ce asigură o recuperare rapidă și disconfort minim pentru pacient. Eliminarea vezicii biliare nu afectează în mod semnificativ digestia, însă poate necesita adaptarea temporară a regimului alimentar.

