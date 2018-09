Eșecurile oamenilor de afaceri. „E momentul ăla în care simți că picioarele tale sunt de lut și că poți să cazi complet”

Diferenţa dintre un antreprenor adevărat şi un patron simplu este atitudinea faţă de eşec. Teama de a rata este cea mai mare în iniţiativa privată şi inhibă de cele mai multe ori. Însă cei care reuşesc să accepte că au eşuat învață din greşeli şi o iau de la capăt. Ei sunt cei mai câştigaţi.

Sergiu Neguţ, antreprenor: Perioadele în care lucrurile sunt ca sfârşitul drumului, alea devin de fapt un început de drum nou.

Dora Surugiu Kocsolade, fondator Maasstricht School of Management: Cine spune că a avut un parcurs lin şi spune că nu putea să o ia de la capăt şi nu a avut nevoie de a doua, a treia chiar şi a patra şansă nu este un antreprenor. E o parte din viaţa noastră şi ne-am adaptat. Când totul este lin, ceva nu este normal.

Smaranda Vlad, studentă The Entrepreneurship Academy: Fără eşec şi fără riscuri nu ai nicio șansă să ajungi mare.

Ciprian Dudulea, student The Entrepreneurship Academy: Ce m-a inspirat pe mine a fost să văd că nu s-au dat bătuți din prima. Și perseverența lor a jucat un rol important în povestea lor de antreprenoriat.

Andrei Cionca, antreprenor Casa de Insolvenţă Transilvania: Dacă vorbim despre antreprenorii în dificultate, într-adevar, constatam din experiența noastră de 20 de ani cu companii în dificultate și implicit cu antreprenori în dificultate faptul că de cele mai multe ori avem tendința de a nu cere ajutorul la timp. Compania lui ajunge să fie un eșec ca o înlănțuire a unor decizii greșite, care pornesc dintr-un fenomen de însingurare a antreprenorului.

Perioade dificile au toate companiile. Chiar și cele care acum sunt niște coloși pe domeniul lor.

Felix Pătrăşcanu - antreprenor FAN Courier: Eu am trecut printr-o experiența dramatică. La un moment dat a trebuit să ajung acasă, stateam cu chirie pe undeva prin Drumul Taberei, aveam acel birou la Gara de Nord, am plecat cu mașina la 11 noaptea către Drumul Taberei și m-am trezit în Sălăjani…și m-am dat jos din mașina și am zis „Ce Dumnezeu caut aici? Am o întâlnire?". Puțin probabil la 12 noaptea să ai întâlnire cu cineva. Și atunci mi-am dat seama că am o problemă. Mai mult, soția îmi spunea „Vezi ca noaptea scrâșnești din dinți", mi-a apărut o erupție pe mine și începusem să am probleme. Intrasem într-o depresie, eu nu-mi dădeam seama de chestia asta, dar nu mai suportam muzica din mașina. Pentru că eu trebuia să fac totul! Și nu exagerez acum. Multora li se pare o glumă, dar chiar îi spuneam femeii care venea și făcea curațenie acolo câtă soluție să pună în găleata de spălat pe jos.

Dorința de a avea control total poate fi una din greșelile majore într-un business. A simțit-o pe pielea lui și Felix Pătrășcanu, cel care împreună cu doi prieteni din copilărie au creat cea mai mare firmă de curierat din România. Și nu a fost o joacă de copii. Începutul a fost dificil, cu greșeli strategice, însă din ele antreprenorii au învățat și au reușit să construiască un grup care se bate în România cu nume mari din străinătate.

Neculai Mihai - antreprenor FAN Courier: Dacă ai impresia că ești pregătit pentru orice înseamnă că ai o problema mare.

Adrian Mihai - antreprenor FAN Courier: În orice lucru poți să găsești și câteva lucruri pozitive!

Neculai Mihai - antreprenor FAN Courier: Fiecare zi pare că e o zi cu foarte multe oportunități, ca să nu le spun probleme, să nu le spun… aceasta e abordarea mea!

Adrian Mihai - antreprenor FAN Courier: Cu răbdare vei reuși să treci peste toate! Deci, sfatul meu este: continuă să lupți, orice s-ar întâmpla!

Răbdarea s-a dovedit soluția de a trece peste perioadele dificile și pentru creatorul de încălțăminte Mihaela Glavan, care a învățat forțată de împrejurari să își prioritizeze problemele și grijile și astfel să se îndrepte spre succes.

Mihaela Glavan, antreprenor atelier încălţăminte: Am vrut sa renunț de multe ori, asta sa fie clar. Și la început a fost cel mai greu. Îți dai seama, când tu mergi într-un atelier care este în Colentina, să zicem, cu tramvaiul 21, o iarnă întreagă, cu calapoade în spate, cărând materiale, la un moment dat spui: Parca nu… după ce ai făcut facultate, după ce totuși ai învățat în viața asta ceva… Cel mai, cel mai greu a fost în 2008 - 2009 și am crezut ca pentru mine e sfârșitul… Am zis ca în acel moment a trebuit să mă despart de o parte din echipa mea de producție și am simțit că este sfârșitul lumii. După care am avut o problemă personală, cât se poate de mare, iar problema aceasta legată de job mi s-a părut ceva care cu siguranță are o rezolvare și i-a scăzut din importanță și evident că am avut o putere și o siguranță ca voi putea rezolva.

Trebuie să fii atent la tine. Când vezi ca ești obosit, că nu mai ești fericit, că nu dormi noaptea sau că dormi prea mult sau apare orice dereglare în stilul normal de viață, trebuie să te pună pe gânduri. Tragi un semnal de alarmă și te potolești, că lucrurile oricum merg.

Iar eșecul, de orice natură ar fi el, trebuie privit doar ca pe o lecție, o etapă spre viitor și spre succes.

Măriuca Talpeș - antreprenor Bitdefender: În alte țari și în școlile bune din alte țări este încurajată eroarea și întrebările în clasă. Cu cât mai multe întrebari, cu cât mai multe păreri diferite, cu cât mai multe greșeli, cu atât întreaga clasă învață.

Florin Talpeş - antreprenor Bitdefender: Crești sau găsești soluțiile bune făcând greșeli, cu condiția să înveți din ele.

Ai intrat în insolvență? Ok, poți să o vezi altfel. Nu-i o bucurie că ai intrat în insolvență, dar poate să fie un prilej de a învăța multe lucruri, în așa fel încât insolvența, după ce ai trecut de ea, să fie îndepărtată la infinit ca posibilitate în viitor.

Au învăţat din greşeli şi soţii Talpeş, matematicienii de profesie care în 1990 au înființat o companie de dezvoltat programe de calculator, ce ulterior avea să producă antiviruşii Bitdefender.

Florin Talpeş - antreprenor Bitdefender: Când eram după cinci ani deja, în care mergeam bine și începusem să ne integram în piață, începusem să înțelegem relația furnizor-client și a fost un moment în care aveam un partener francez, în care relația a devenit proastă, peste noapte, și a încercat cumva să intervină cu un fel de șantaj. Ăla a fost un moment de ruptură, pentru că el era, se ocupa oarecum de partea comercială din Franța. E momentul ăla în care simți că picioarele tale sunt de lut și că poți să cazi complet. Ăla a fost un moment greu, în 1995. Evident că atunci a fost dureros rău de tot… Măriuca îmi zice și acum că două săptămâni n-am scos o vorbă. Cât era să ne dărâme lucrul ala, în situația aia grea de tot? A fost greu, în primul rând pentru ca s-a spart echipa noastră. Adică partenerul nostru francez a reușit să smulgă o parte din business. Eu, ca și căpitan, chiar trebuie să absorb partea asta negativă și trebuie s-o duc în una pozitivă. Ce învățăm de aici? Hai să ne uitam la viitor. Întotdeauna partea pozitivă e legată de ce am putea face.

Din cenuşă a renăscut şi antreprenorul Doina Cepalis. A picat şi s-a ridicat. A trecut de la un capital de 10 mii de euro, la afaceri de peste 25 de milioane de euro şi de la magazine alimentare, la cinci fabrici de accesorii auto. Sunt cifre care arată salturi pentru un antreprenor care a ştiut să se adapteze şi să vadă potenţialul de dezvoltare atunci când a fost momentul şi când totul părea să se năruie. Firma românească Te-Rox Paşcani a ajuns cel mai mare producător europen de scaune auto pentru copii după un moment de grea cumpănă în afaceri.

Doina Cepalis - antreprenor Te-Rox Prod: Acum 11 ani, într-o iarna, am pierdut tot. Atunci am înțeles ce înseamnă o politică de dumping, când nu doar că pierzi toate contractele, ci furnizorii nu-ți plătesc. Atunci, într-o iarnă foarte grea, cu 600 de angajați, m-am trezit că am conturile blocate. Le promisesem în 2000 că indiferent ce se întâmplă, eu sunt alături de ei, pentru că eu mi-am dorit lucrul ăsta, pentru că visul meu a fost să fiu industriaș și pentru că le datorez asta. Îmi amintesc că mi-au blocat biroul, aveau nevoie de bani. Ei nu înțelegeau ce înseamnă conturi blocate. Lor le era frig, foame și știau că trebuie să primească salariul.

Mi-am spus că niciodată nu o să mai ajung în acest moment și că trebuie să fac o schimbare. Nu știam ce schimbare trebuie să fac, dar știam că nu mai pot să fiu în această piață. Și în două luni am făcut o schimbare. Am pornit de la zero. Pe o parte degajam, aruncăm, conservam utilaje de sute de mii de euro, filatura, și în cealaltă zonă începeam o activitate despre care nu știam nimic, care este foarte grea, automotive.

Am învățat ce înseamnă s-o iei de la zero. Întotdeauna cred că trebuie să ajungi într-un abis, să-ți înveți lecția și treaptă cu treaptă, să evoluezi.

Dan Ştefan - antreprenor Autonom: O companie, mai ales în primii ani, are două scopuri principale: primul este să facă bani și al doilea este să nu moară.

Marius Ştefan - antreprenor Autonom: E o vorbă care-mi place foarte mult: în momentul în care ești în groapă, primul, primul lucru pe care trebuie să-l faci este „oprește-te din săpat!”

Antreprenorii celei mai mari firme de închirieri auto din România au trecut şi ei peste hopuri.

Dan Ştefan - antreprenor Autonom: Unul dintre partenerii noștri de afaceri, un client, a intrat la un moment dat într-o dificultate. Un client mare, de răsunet, care a picat brusc și a lăsat 100 și ceva de milioane de euro datorii în România și nu doar către bănci și către mulți operatori privați, cum eram și noi. Ne-a chemat și a avut o abordare extrem de onestă. Ne-a spus „uite, se întâmplă asta, nu este încă public... va fi asta, asta, asta, dar uite care e planul meu și am nevoie de la voi de puțin sprijin”. Am apreciat extraordinar de tare deschiderea lui, onestitatea, faptul că ne-a spus, în loc să facă tertipuri, să caute tot felul de soluții să nu ne zică, să ne ținaăîn ceață, care poate că îi creșteau șansele pe termen scurt, a venit și ne-a spus. A fost o lecție frumoasă! A trecut cu bine peste și noi am avut toată încrederea să îl păsuim și să-l ajutăm să treacă peste momentul respectiv și este un client cu care am lucrat bine foarte mult timp.

Marius Ştefan - antreprenor Autonom: Cu cât îți dai seama mai devreme că ai o problema și cu cât ceri ajutorul mai repede, cu atât șansele să îți rezolvi problema respectivă sunt mult mai mari.

Dan Ştefan - antreprenor Autonom: Cu cât ești mai mare, cu atât riști să devii un colos, un colos de mare succes, dar când se schimbă brusc, și de obicei se cam schimbă brusc contextul, ești puțin în dificultate cam repede.

Marius Ştefan - antreprenor Autonom: Acolo se opresc majoritatea anteprenorilor din România. Se opresc în momentul în care simt că pierd controlul. Acela este momentul în care pun „stop” și culmea e că acela este și momentul unde stresul este maxim. De multe ori e prea târziu când ajung să își dea seama antreprenorii, când ajung să ceară ajutorul. Există speranța tot timpul!

Greşeli a făcut şi Dragoş Anastasiu. A lăsat prospera Germanie pentru România instabilă a anilor 90. A renunţat la carieră de medic într-o ţară dezvoltată şi aşezată pentru a porni pe calea afacerilor într-o economiei în tranziţie, care nu avea o direcţie clară. Însă climatul oferea oportunităţi mari pentru antreprenorii curajoşi. Riscurile asumate au meritat. Dar povestea de succes Eurolines a fost la limită să se prăbuşească din cauza unei perioade dificile pe care antreprenorul nu a putut să o anticipeze.

Dragoș Anastasiu - antreprenor Eurolines: După 14-15 ani de Germania înțelesesem, ca medic, că încrederea este principala valoare pe care trebuie să construim. Nimic nu există fără încredere. Așa am fost construiți și asta a fost modelul de business: one man show! Antreprenorul român care le știe pe toate.

Ce s-a întâmplat în perioada acelei crize, din 2009-2010, când la noi cifra de afaceri scăzuse semnificativ, problemele erau grele?

Știți cum e cu cifra de afaceri la autocare. Înseamnă că un autocar care oricum pleacă, în loc să plece cu 40 de călători, pleacă cu 20-25. Ai exact aceleași costuri, dar pe o structura de venituri cu 25% mai puțin, asta în contextul în care marja de profit e 5%.

Deci momente crâncene prin care treci la un moment dat. Și noi, în perioada aia, n-am spus-o foarte des, dar acum pot s-o spun, ERAM PRACTIC INSOLVENȚI . Și am fost ținuți pe încrederea furnizorilor, pe încrederea băncii. Și am reușit să trecem cu bine de momentele respective, care pentru noi au reprezentat o sursă de învățare pe care n-o găsești nici la facultați, nici la școli de antreprenoriat, n-o găsești nicăieri.

În anteprenoriat nu există eșec, există numai o problemă dacă nu te ridici după acel eșec. Și cred că toate perioadele grele, de răscruce, de cumpănă, nu fac altceva decât să întărească anteprenorii și să-i facă mai puternici.

Cea mai bună şcoală de viaţă este eşecul, spun în cor antreprenorii. Asta chiar dacă cei mai mulţi oameni de afaceri la început de drum se sperie de la prima piedică.

Vlad Craioveanu - antreprenor Impact Hub: Nu cred că a fost an în care să nu se întâmple ceva foarte complicat.

Daniel Matei - antreprenor Impact Hub: Undeva la peste 80% dintre antreprenorii români consideră că eşecul este perceput că un lucru negativ.

Oana Craioveanu - antreprenor Impact Hub: Sunt situaţii în care ajungi să ai un eşec, dar practic ajungi să construieşti lucrul care apoi se năruie, ceea ce înseamnă eşecul într-un final, dar culmea: ai reuşit să faci asta tocmai pentru că faci nişte lucruri foarte bune.

Daniel Matei - antreprenor Impact Hub: E mai provocator atunci când cazi foarte repede, decât atunci când crești foarte repede.

Oana Craioveanu - antreprenor Impact Hub: Mai ales în aceste momente de cumpănă este foarte mult despre modul în care noi ne uităm la problemă. Este sfârşitul lumii, nu o să reuşim niciodată să trecem peste asta, şi dacă reuşim, o să pierdem atât de multe lucruri pentru care am investit şi am sacrificat.

Vlad Craioveanu - antreprenor Impact Hub: Anul trecut am trecut printr-un moment delicat. Am decis la un moment dat că cea mai bună formă de a trece prin momente de cumpănă pentru business-ul nostru este să fim deschiși fără de clienții noștri.

Daniel Matei - antreprenor Impact Hub: Vine un moment în care trebuie să fii conştient că dacă şi dacă lucrurile nu vor funcţiona, chiar dacă tu ai încercat toate metodele care îţi erau la îndemână la momentul respectiv, e cazul să te opreşti şi să opreşti damage-ul. Când e nasol, nu se scot cifrele singure din belea. Oamenii scot cifrele din belea.

