A murit actorul Virgil Andriescu

Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.

„Virgil Andriescu a încetat din viaţă ieri, 20 noiembrie, la vârsta de 89 de ani, dar memoria lui va dăinui. Aducem omagiul nostru unui mare actor. Cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni l-au auzit spunând, de multe ori, că „ACTORII NU MOR NICIODATĂ”. Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat şi au împărţit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentaţii de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generaţii la rând, trăiesc în cronicile scrise şi trăiesc în sufletele partenerilor de scenă”, este mesajul transmis vineri de Teatrul de Stat din Constanţa.

Virgil Andriescu s-a născut în 26 aprilie 1936, la Botoşani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (promoţia 1963, clasa Alexandru Finţi). Imediat după absolvire a fost angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, iar din 1965 la Teatrul de Dramă din Constanţa. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, cu rolul Varlam din Omul cu mârţoaga de George Ciprian, iar prima sa apariţie pe scena din Constanţa a fost în 1962.

Virgil Andriescu a jucat la Constanţa între anii 1965 – 2000, cu o întrerupere de câteva stagiuni, timp în care a fost actor al teatrului Giuleşti , fără a întrerupe legătura cu Constanţa. Între 1998 – 2000 a exercitat şi funcţia de director al teatrului constănţean.

Din tot ceea ce a realizat s-a revărsat forţă bărbătească şi foarte mult omenesc, învăluite într-o reţinere gravă, care i-a mărit, cu timpul, farmecul. Cu un fel de a fi foarte cinstit şi direct, şi-a făcut mulţi prieteni, dar şi destui duşmani. În teatru, ca pretutindeni unde se lucrează sub presiunea nervilor, oamenilor le pică mai bine învăluirile”, este descrierea pe care i-o face Georgeta Mărtoiu, în volumul „Thalia Ex Ponto”, cea mai documentată cronică a teatrului constănţean.

În anul 2020 a fost distins cu Premiul pentru Întreaga Carieră la cea de-a XIV-a ediţie a Premiilor Gopo.

În cinema a debutat în 1968, în coproducţia româno-maghiară regizată de Károly Makk, Frumoasele vacanţe / Bolondos vakáció, acumulând în palmares, de-a lungul carierei, peste 30 de roluri, din care şase principale în filme artistice de lungmetraj, şi alte peste 30 de roluri, din care şapte principale în filme de televiziune.

Filmografia lui Virgil Andriescu cuprinde titluri precum Labirintul (Şerban Creangă, 1980), Orele unsprezece (Lucian Bratu, 1985), Luminile din larg (Stelian Stativa, 1986), Umbrele soarelui (Mircea Veroiu, 1986), Priveşte înainte cu mânie (Nicolae Mărgineanu, 1993) şi Punctul zero (Sergiu Nicolaescu, 1996), dar şi colaborări cu regizori precum Andrei Blaier (Fapt divers, Bătălia din umbră, Vacanţa cea mare, Divorţ… din dragoste), Lucian Pintilie (Balanţa), Dan Piţa (Pas în doi) şi Nae Caranfil (E pericoloso sporgersi).

Virgil Andriescu a fost şi scriitor de memorii. Prima sa carte, „O viaţă aşa cum s-a nimerit”, a apărut în 2022. A urmat „Întâmplări adevărate cu şi fără chiţibuşuri”, în 2023, iar cea de-al treilea volum, cu titlul „Şapte gânduri pentru un timp pierdut”, va apărea postum.

A primit titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa în 2020 şi titlul de Artist Emerit al Teatrului Constănţean, în 2023.

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas-bun, trupul actorului este depus la Casa Albastră de lângă Cimitirul Central.

