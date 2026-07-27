O copie piratată a filmului „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a circulat pe X și a fost vizualizată de milioane de ori

O versiune piratată, de înaltă calitate, a unuia dintre cele mai de succes filme ale verii, „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a fost publicată fără autorizație pe platforma X, deținută de Elon Musk, și a fost vizionată de milioane de ori înainte de a fi eliminată.

Copia piratată a filmului a devenit virală în weekend, după ce un utilizator a publicat un mesaj în care scria: „Cineva a încărcat filmul complet Odiseea pe X. Vă vine să credeți?”. Postarea care indica existența filmului a fost vizualizată de peste 3 milioane de ori, înainte ca respectivul cont, care găzduia aparent copia piratată, să fie suspendat de X.

Lansat la începutul lunii iulie, „The Odyssey” („Odiseea”) s-a bucurat de un succes atât în rândul criticilor, cât și la box office, obținând cronici elogioase și încasări de peste 600 de milioane de dolari la nivel mondial. Nu se știe deocamdată cum a fost obținută copia ilegală a filmului, care are o durată de aproape trei ore, scrie The Guardian.

Apariția versiunii piratate nu pare să fi avut un impact asupra performanței comerciale a peliculei. Încasările globale au ajuns la 640 de milioane de dolari, după ce filmul a obținut 87 de milioane de dolari în Statele Unite în al doilea weekend de la lansare.

Deși reprezintă o scădere de 30% față de weekendul de debut, rezultatul indică faptul că filmul își păstrează atractivitatea în cea mai mare piață cinematografică din lume.

„Am luat cunoștință de publicarea neautorizată a filmului și am inițiat imediat procedurile pentru eliminarea acestuia. Tratăm foarte serios încălcarea drepturilor de autor și vom utiliza toate mijloacele legale adecvate pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală”, a transmis studioul Universal într-un comunicat.

Elon Musk, proprietarul platformei X, a criticat în repetate rânduri „The Odyssey”, folosind alegerile lui Nolan pentru distribuție, precum folosirea actriței de culoare Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia, pentru a-și relua criticile la adresa politicilor privind diversitatea, echitatea și incluziunea, prin intermediul propriului cont de pe X.

Săptămâna trecută, cel mai bogat om din lume a anunțat că intenționează să folosească platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, pentru a realiza o adaptare „corectă din punct de vedere istoric” a epopeii lui Homer.

La rândul său, Christopher Nolan a declarat că reacțiile la alegerile sale „fac parte din pachet”: „Aceste discuții care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul sunt întotdeauna irelevante, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este, de fapt, filmul.”

Reprezentanții platformei X au fost solicitați să comenteze situația, însă până în prezent nu au oferit un răspuns.

Editor : M.I.