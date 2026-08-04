Clădirea din Schitu Măgureanu a Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare pentru 3 ani. La cât se ridică investiția

Primăria Bucureşti anunţă că vor începe lucrările de consolidare, reabilitare şi modernizare la Clădirea Teatrului Bulandra, una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei, încadrată în clasa I de risc seismic.

„Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare şi modernizare. Deja avem asigurată finanţarea, am finalizat licitaţia pentru proiectare şi execuţie şi am desemnat constructorul. După realizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire, demarăm lucrările”, anunţă, marţi seară, oficialii Primăriei Bucureşti.

Aceştia precizeză că lucrările vor dura 36 de luni.

Valoarea investiţiei este de 98,6 milioane de lei, din care 90% vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Naţional pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Clădirea de pe Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduieşte Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” (Sala Liviu Ciulei) şi spaţii aparţinând Universităţii din Bucureşti, are 100 de ani şi este una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei.

„Încadrată în clasa I de risc seismic, are nevoie de consolidare şi modernizare”, au transmis oficialii Primăriei Bucureşti.

Lucrările presupun:

- consolidare structurală,

- reparaţia şi restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice,

- modernizarea instalaţiilor şi introducerea soluţiilor pentru siguranţă la incendiu,

- termoizolaţii, hidroizolaţii,

- demolări parţiale,

- lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare,

- branşări şi debranşări,

- înlocuirea tâmplăriei şi instalarea unor echipamente eficiente energetic, cu impact asupra consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Primăria precuzează că Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în lucru 14 clădiri rezidenţiale şi publice.

Editor : Sebastian Eduard