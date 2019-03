Adăposturile antiaeriene din România, pline cu murături, damigene cu vin, cauciucuri și obiecte de tot felul

În cazul în care România va fi atacată aerian, murăturile vor supravieţui. Oficial, în toată ţara sunt 3.584 de adăposturi de protecţie civilă. Cele mai multe dintre acestea sunt în subsolurile blocurilor şi au fost transformate în depozite pentru butoaiele cu varză, damigenele cu vin şi lucrurile de care locatarii nu mai au nevoie. Conform legii, primăriile sunt obligate să se asigure că au uşi care funcţionează, sisteme de evacuare, de aerisire şi instalaţii electrice.

Reporter: Ce aveţi cel mai bun aici?

Andrei Ion, locatar: Cred că varza şi vinul

Reporter: Aici e varza?

Andrei Ion: Acolo e varza şi aici e vinul şi ţuica

Reporter: Aveţi nişte vin şi aici...

Andrei Ion: Acolo este vişinată, căpşunată, murată. Cauciucurile pentru maşină.

Acest adăpost a fost tranformat în pivniţă. Uşă metalică, aşa cum prevede legea, nu a avut niciodată. Cablurile electrice sunt rupte, tunelul pentru ieşire de urgenţă nu are uşă şi a fost blocat, iar din tavan atârnă o ţeavă ruginită, semn că a existat cândva un sistem de ventilaţie.

Andrei Ion, locatar: Deci eu aşa am găsit de când am intrat înauntru. Aici am intrat înăuntru de patru ani.

În Călăraşi, 14 adăposturi de protecţie civilă aparţin unor firme. Alte 12 sunt administrate de primărie.

Reporter: Mai e funcţională asta?

Bărbat: Este, cum să nu fie?!

Reporter: Credeţi?

Bărbat: O facem funcţională...

Reporter: Puteţi să o deschideţi?

Bărbat: În acest moment, nu, dar o facem funcţională.

Reporter: Când o mai faceţi, domnule director?

Bărbat: În cele 24 de ore

Reporter: Pe toate le faceţi în cele 24 de ore?

Femeie: Cred că se deschide.

Reporter: Nu se deschide, doamnă. Ia să încercăm.

Femeie: S-a înţepenit, de ani de zile...

Reporter: E înţepenită bine, credeţi-mă. E şi ruginită, ia uite!

Primarul din Călăraşi susţine că, în caz de atac aerian, va transforma toate spaţiile în care acum sunt păstrate murături în adăposturi complet funcţionale. O va face în doar 24 de ore.

Daniel Drăgulin, primar Călăraşi: Există forţă de muncă necesară, specializată să facă acest lucru. Unul se ocupă de instalaţia electrică, unul se ocupă de instalaţia de ventilare şi uşă metalică se poate pune nu în 24 de ore, ci în 3-4 ore.

Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt ISU Călăraşi: 24 de ore, deşi nu sunt specialist şi nici nu aş vrea neapărat să îmi dau cu părerea, cred că este mult prea puţin totuşi pentru a pune la punct un adăpost de protecţie civilă.

Reporter: De ce această reticenţă a autorităţilor de a investi în aceste adăposturi publice?

Gheorghe Pătraşcu, fost arhitect şef al Capitalei: Cred că până la urmă nu sunt convinse de utilitatea lor, nu este o prioritate presantă, nu este o prioritate a zilei de mâine şi, sigur, România are şi abordarea asta de tip „să facem ce trebuie... mâine”.

Conform Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă, în Bucureşti există 878 de adăposturi de protecţie civilă. Alte 2.706 astfel de spaţii sunt în restul ţării.

