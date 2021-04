Adina Alberts, ironizată după ce a cerut donații de la fani. Dan Teodorescu: „Orice donație mă va ajuta să visez în continuare”

Medicul Adina Alberts, care s-a remarcat prin declarații controversate despre pandemia de COVID-19, le cere donații fanilor de pe Facebook. Susține că va folosi banii pentru a lupta împotriva pașapoartelor de vaccinare, dar și pentru a promova tratamente neavizate.

Cunoscută pentru declarațiile controversate despre COVID-19 și pandemie, care i-au adus și o cercetare la Colegiul Medicilor, Adina Alberts a devenit din nou virală, după ce le-a cerut urmăritorilor să o ajute cu donații.



În mesajul postat pe rețeaua socială, fosta candidată la fotoliul de primar al Sectorului 1 se declară epuizată după un an de pandemie și de ceea ce numește luptă cu autoritățile. La final, medicul le cere fanilor să doneze în contul unei asociații care îi poartă numele.



Organizația stipulează clar pe site pentru ce militează - împotriva pașapoartelor de vaccinare, pentru avizarea tratamentului anti-COVID-19 cu ivermectină, dar și pentru un program social.



Postarea medicului a strâns peste 15 mii de reacții în online, însă multe au fost critice. Unele, din partea unor persoane publice. Printre cei care au taxat-o pentru că a cerut donații de la fani pe Facebook se numără și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu. În mod ironic, muzicianul a scris pe aceeași rețea socială, că are și el nevoie de donații... pentru a continua să viseze pentru fanii săi. „Dragii mei, De ani de zile visez pentru voi, dar acum sunt epuizat şi nu mai reuşesc să visez pe gratis. Orice donație mă va ajuta să visez în continuare. Cu cât va fi donația mai mare, cu atât voi visa mai frumos. Pentru voi. Eternul vostru visător, Dan,” a scris artistul.

"Daţi un leu pentru eternul... eu", a comentat şi Horia Brenciu.



Dan Teodorescu – artist: Ce am simțit eu când am văzut chestia aia? Vă spun. Ce am simțit eu în momentul ăla nu poate fi spus la televizor.



Medicul Vasi Rădulescu a postat tot pe Facebook o fotografie cu o bancnotă de un leu, însoțită de un mesaj ironic la adresa Adinei Alberts.



Contactată de jurnaliștii Digi24, după o discuție telenofică de câteva minute, Adina Alberts a spus că nu vrea să ofere un punct de vedere oficial. Mai mult decât atât, a amenințat cu procese în cazul în care va fi citată fără acordul ei.

