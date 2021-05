Cum a ajuns o angajată a Primăriei Sectorului 1, cu un salariu de 6.000 de lei, să locuiască într-un apartament pentru nevoiași

O asistentă socială de la Primăria Sectorului 1 locuiește de 11 ani, ilegal, într-un apartament destinat oamenilor vulnerabili. Angajata primăriei are un salariu net lunar de 6.000 de lei și are două mașini, conform declarației de avere. Apartamentul este situat în centrul Capitalei, unde chiria în mod normal este de 10, chiar 15 ori mai mare decât cea percepută de Administrația Fondului Imobiliar. Deși în decembrie 2020, instanța a decis evacuarea ei din locuința socială, asistenta nu a eliberat încă apartamentul. Primarul Capitalei a declarat pentru Digi24 că va demara o anchetă.

- Cum ați ajuns la acea locuință?

- Printr-o cunoștință, care a fost salariată la Romvial. Nu mai lucrează persoana respectivă acolo, la momentul ăsta.

Conform actelor din dosarul de evacuare, nu a plătit chirie și întreținere 11 ani.

- Da, stimate domn, pentru că eu nu aveam în baza a ce să plătesc. Atâta timp cât am avut fișa de calcul, am plătit la momentul acela. Când fișa de calcul nu s-a mai reactualizat, eu nu aveam ce să plătesc. Până nu mi s-a făcut altă fișă de calcul, și tot așa.

- Confirmați faptul că ați locuit acolo fără să aveți un contract de închiriere.

- Da, stimate domn. Nu este nimic de spus. Contract de închiriere nu am avut. Am avut doar o fișă, în care se spunea că pot să locuiesc acolo, dată de un director de la Romvial.

- Cum îl cheamă?

- Nu contează.

Conform declarației de avere, asistenta de la Primăria Sectorului 1 este o persoană prosperă.

- Ne-am uitat pe declarația dumneavoastră de avere și aveți un venit de 6.000 de lei lunar.

- Așa.

- Păi, nu vă încadrează în categoria oamenilor nevoiași. Aveți două mașini, un BMW, o Laguna, 6.000 de lei lunar, vă permiteți o chirie.

- Stimate domn, în 2009 nu aveam nici Laguna, nici BMW și nici un salariu de 6.000 de lei.

Apartamentul ocupat abuziv de către asistenta socială de la Primăria Sectorului 1 se află într-un bloc în centrul Capitalei, chiar peste drum de parcul Cișmigiu. În mod normal, o chirie într-o astfel de zonă este de 10, chiar de 15 ori mai mare decât cea percepută de AFI oamenilor nevoiași.

În 2019, după ce Romvial a fost desființat, iar patrimoniul de locuințe sociale din București a fost preluat de AFI - Administrația Fondului Imobiliar, angajata Primăriei Sector 1 a fost dată în judecată. Potrivit instanței, ea trebuia să evacueze apartamentul încă din decembrie 2020 .

-Repet, nu mai locuiesc acolo din ianuarie. Mai am lucruri acolo, urmează să le iau luna aceasta.

Digi24 a încercat să afle de la conducerea AFI de ce i-a luat 10 ani ca să elibereze locuința ocupată fără niciun act. Directorul Mihai Enăchescu a refuzat să ne ofere un punct de vedere. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, în subordinea căruia se află AFI, a rămas surprins de cazul prezentat de Digi24.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: Este o pasivitate a administrației publice, pe care noi o s-o încetăm. Dacă există persoane care locuiesc nelegal, fără contract pe locuințe sociale, asta e o noutate pentru mine. Vă asigur că o să investighez.

Primarul Capitalei ne-a spus că asistenta nu a fost evacuată, deoarece iarna nu se evacuează chiriași.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: Sunt între 200 și 300 de decizii judecătorești de evacuare. Unele sunt cazuri sociale, acesta e motivul pentru care nu am aplicat în mod unitar deciziile de evacuare.

Asistenta socială a fost informată de Digi24 că discuția a fost filmată și că va fi difuzată, deoarece e de interes public. Ea ne-a trimis un mesaj în care ne-a spus că ne dă în judecată, deoarece consideră demersul un abuz și că viața ei personală nu este interes public. În București, câteva sute de familii sărace așteaptă de ani buni să primească de la AFI o locuință socială.

