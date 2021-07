Tânărul mușcat de șobolan în București nu a putut depune plângere la Primăria Sectorului 1

Tânărul care a fost mușcat de picior de un șobolan, miercuri, în București, spune că nu a putut depune plângere la primăria Sectorului 1, potrivit Antena3.ro. El a ajuns la Institutul de Boli Infecţioase unde i-a fost administrat tratament şi vaccin anti-rabic.

Bucureșteanul povestește că a mers la Primăria Sectorului 1 pentru a depune o plângere, însă angajații de acolo l-au trimis să își angajeze un avocat și nu l-au îndrumat cum ar trebui să facă o astfel de sesizare.

El a declarat că vrea să meargă la Poliția Sectorului 1, dar și la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru a povesti cele întâmplate.

„S-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghișeu. Mi s-a dat o foaie, un pix și mi s-a spus să scriu «subsemnatul...» și probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alții, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu știu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat și mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut și cum pot să rezolv cât mai repede această problemă. Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez și avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audiență cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei. Pe mine nu despăgubirile mă mulțumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau șobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu știu care ar fi fost situația. Șobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început și să atace...”, a declarat Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Editor : Liviu Cojan