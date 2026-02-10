Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF. Decizii diferite în cazurile ANRE şi ANCOM

Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca neîntemeiată cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care includea diminuări salariale şi reduceri de posturi, înaintată de 155 de angajaţi ai instituţiei. Decizia instanţei poate fi atacată cu recurs.

Acest dosar a fost înregistrat la CAB în 13 ianuarie.

O cerere similară făcută de peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a fost respinsă de instanţă în 29 ianuarie, în timp ce o alta, depusă de peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a avut câştig de cauză tot la Curtea de Apel Bucureşti, blocând aplicarea măsurilor de restructurare.

Decizii diferite în cazul ANRE și ANCOM

