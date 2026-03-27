Activele fondurilor de pensii private au depășit 209 miliarde de lei în 2025. Ce arată datele ASF despre Pilonul II și III

Activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 209,03 miliarde de lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de anul anterior, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Sistemul este dominat de Pilonul II, care cumulează peste 201 miliarde de lei, iar numărul participanților a crescut la 9,46 milioane de persoane.

„Această dinamică reflectă atât contribuţiile constante ale participanţilor, cât şi performanţa investiţională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar şi de oportunităţi”, au transmis reprezentanții instituției.

Pilonul II domină sistemul

Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) continuă să fie principala componentă a sistemului, cu active de 201,6 miliarde de lei, în creștere cu 34% față de anul precedent.

În paralel, fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la active de 7,42 miliarde de lei, evoluție care indică un interes în creștere pentru economisirea suplimentară.

Raportat la dimensiunea economiei, activele fondurilor de pensii private au ajuns la aproximativ 11% din PIB, ceea ce consolidează rolul acestora ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală.

În același timp, sistemul a continuat să atragă noi participanți. La finalul anului 2025, numărul total al acestora a ajuns la 9,46 milioane de persoane, față de 9,12 milioane în anul anterior.

Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt înscriși în Pilonul II, iar aproape un milion în Pilonul III.

Cum sunt investiți banii

ASF a transmis că structura investițională a fondurilor rămâne una prudentă, orientată către protejarea capitalului.

Astfel, aproximativ 69% din active sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 26% în acțiuni, ceea ce oferă un echilibru între siguranță și randament.

„Creşterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanţi şi menţinerea unei structuri investiţionale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private şi o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanţi”, se mai arată în comunicat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția care reglementează și supraveghează piețele asigurărilor, pensiilor private și piața de capital din România, având în responsabilitate sisteme cu peste 10 milioane de participanți.

