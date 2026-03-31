ANRE va anula acordurile tehnice de racordare la rețeaua electrică pentru care nu s-a investit. Bolojan acuză „scumpiri intenționate”

Premierul anunță o nouă reglementare Măsura se va aplica „destul de repede"

Peste 78.000 de acorduri tehnice de racordare (ATR) au fost emise, însă sub 8.000 au şanse reale să funcţioneze, astfel că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) propune introducerea unei garanţii de 20% pentru investitori şi anularea, într-un an, a ATR-urilor pentru care nu sunt demarate sau avansate investiţiile, în vederea deblocării capacităţilor pentru proiecte viabile, a declarat marţi secretarul general al ANRE, Mircea Man.

„Astăzi vrem să facem curat în ATR-uri. Sunt peste 78.000 de ATR-uri emise, dar care au cât de cât posibilitatea să funcţioneze sunt sub 8.000, ceea ce ne duce cu gândul că nu putem să luăm istoric ce s-a întâmplat, ci trebuie să facem curat în aceste ATR-uri. Mi-aş permite să spun, chiar dacă e puţin mai din trecut, eram preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş - şi am văzut cum nişte băieţi deştepţi, că se poartă termenul, au luat toate ATR-urile pentru micro-hidrocentrale, de la Apele Române, şi după care îşi căutau italianul să vină cu finanţele. Din păcate şi în zona ATR-urilor, pe energie, pe noi capacităţi de producţie, se întâmplă acest lucru”, a menţionat Mircea Man, la „Energy Forum - Ediţia a XV-a: Piaţa energiei din România, sub presiunea noii realităţi”.

Potrivit acestuia, autoritatea a publicat în consultare o modificare de regulament prin care nu vor mai fi aprobate capacităţi de producţie fără o garanţie de 20%, iar ATR-urile existente care nu dovedesc începerea investiţiilor vor fi anulate în termen de un an, informează Agerpres.

„Astăzi, în autoritate, avem foarte multe cereri pentru noi capacităţi de producţie. Sigur că am venit cu un filtru de 5%, şi am spus că trebuie să ne arătaţi sursa banilor. Nu a fost de ajuns. Acum este pe site-ul autorităţii o nouă modificare, care nu s-a aprobat încă, şi venim cu 20% garanţie. Tocmai să arate seriozitatea acelui investitor dacă va duce la bun sfârşit - şi dacă ATR-ul obţinut, într-un an de zile, nu reuşeşte să facă demersurile, să ne convingă că este pe un drum spre finalizarea investiţiei, acel ATR se anulează. Nu este permis în acest moment să te duci la o capacitate unde s-au făcut cinci cereri şi când vine al şaselea cu fonduri, cu bani, cu seriozitate, să-i dai întăriri de aproape 50% în investiţie, când ceilalţi nu fac absolut nimic. Şi aici trebuie făcut curat, iar pentru fiecare rezervare de capacitate licitaţie, iar distribuitorii sau Transelectrica să poată să acorde ATR-uri acelora care au posibilitatea şi au partea financiară să facă acest lucru”, a adăugat Mircea Man.

Premierul anunță o nouă reglementare

Ilie Bolojan a declarat reent că „noii băieți deștepți din energie blochează capacități”. „N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat”, a spus premierul.

Bolojan s-a referit la acordurile de rețea eliberate de Transelectrica pentru investițiile în producția de energie electrică. Bolojan a anunțat că numele lor vor fi făcute publice în aprilie și tot atunci va intra în vigoare o reglementare care îi va face că piardă 20% din valoarea investițiilor pe care le-au blocat.

Măsura se va aplica „destul de repede”

„Vom impune niște restricții pentru cei care le-au primit deja (avizele tehnice de racordare – n.red.) în așa fel încât să le crească garanțiile că dacă nu fac acele investiții, vor pierde 20% din valoarea acelei investiții”, a spus Bolojan. 

Ilie Bolojan afirmă că măsura se va aplica „destul de repede”. 

„În luna aprilie expiră perioada de consultare pentru modificarea regulamentului care reglementează acest lucru. Și foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile. Și vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizații. Mi se pare că e de bun simț să fie o transparență cât se poate de clară și în acest domeniu”, a declarat premierul. 

