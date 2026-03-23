Avertismentul șefului ANRE: „O criză energetică trece în 3-5 ani, odată începută”. „Piața este prima care reacționează”

BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - CONDUCEREA ANRE - 19 APR 2023
George Niculescu, președinte al ANRE. Foto: Inquam Photos / George Călin
Piaţa este prima care reacţionează în cazul unei crize energetice, iar guvernele îşi iau măsuri după ce intervine piaţa, însă odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani, după cum ne-o arată istoria, a declarat, luni, la conferinţa "Tendinţe Economice 2026", preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, potrivit Agerpres.

„Cum aţi pus presiune pe ANRE pentru a reduce costurile din economie, practic ne transformaţi aşa în principala instituţie care are rolul de a salva economia, reducând costurile. Oricât de mult ne-ar plăcea rolul acesta de erou, din păcate nu avem toate atribuţiile necesare să îl îndeplinim. Voi începe cu începutul şi vă voi spune că, aşa cum s-a întâmplat în criza declanşată de invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, la fel se întâmplă şi ca urmare a acestei crize odată cu încetarea războiului în zona Iran. Piaţa este prima care reacţionează. Guvernele şi statele îşi iau măsuri după ce intervine piaţa şi volatilitatea preţurilor în piaţă. Vedem, şi experienţa ne arată, că aceste efecte sunt de durată. Dacă ne gândim la faptul că primele creşteri de preţuri la energie electrică şi gaze naturale au venit înainte să înceapă invazia din februarie 2022 şi că am ieşit din schema de plafonare-compensare la energie electrică la data de 1 iulie 2025, iar la gaze naturale tocmai a fost prelungită într-o formă puţin diferită până la 31 martie 2027, putem să constatăm împreună că, odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani de zile. Cam asta este estimarea de timp pe care istoria ne-o arată la gaze naturale, mai ales, prelungindu-se schema cu încă un an de zile”, a afirmat Niculescu.

„Nu mi-aș dori din nou intervenții în piață”

Acesta a subliniat că autorităţile trebuie să rămână atente la ceea ce se întâmplă pe piaţa ţiţeiului şi a gazelor naturale.

„Deci, pentru ca piaţa ca să reacţioneze şi ca să intre din nou pe făgaşul concurenţial, evident că trebuie să se liniştească orice fel de influenţă externă asupra pieţei, statele, guvernele să nu mai intervină prin intervenţii punctuale şi atunci redevine o piaţă cu adevărat liberă. Între timp, intervenim atunci când trebuie să intervenim. Trebuie să rămânem în continuare cu ochii pe minge, foarte focusaţi la ce se întâmplă, atât în piaţa produselor petroliere, cât şi a gazelor naturale, pe ceea ce înseamnă modificări. Nu mi-aş dori să vedem din nou intervenţii în piaţă, cum am văzut în perioada 2021-2022, dar atunci când lucrurile vor impune astfel de măsuri, sunt convins că toate autorităţile, inclusiv ANRE, nu vor ezita să impună aceste măsuri de corecţie în aşa fel încât până la urmă consumatorii, atât casnici, cât şi non-casnici, să fie protejaţi de aceste fluctuaţii mari de preţ”, a punctat şeful ANRE.

Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, luni, cea de-a patra ediţie a conferinţei „Tendinţe Economice 2026”, ce reuneşte factori de decizie, experţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru a trasa principalele direcţii ale evoluţiilor macroeconomice, energetice şi antreprenoriale ale anului în curs.


