Cutremur în România, marți. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 70 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 28 km vest de Focşani, 71 km nord de Buzău, 80 km sud-vest de Bârlad, 82 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud de Bacău şi 97 km est de Braşov.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

