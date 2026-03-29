Cutremur în România, duminică după-amiază

Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a propus duminică, la ora 17:16, în judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 52 km vest de Focşani, 58 km est de Sfântu-Gheorghe, 67 km nord de Buzău, 70 km est de Braşov, 93 km nord-est de Ploieşti şi 99 km sud de Bacău.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, tot în judeţul Vrancea.

