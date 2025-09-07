Live TV

Conducerea celei mai mari școlii din Capitală a decis să revină asupra demisiei în bloc. Părinții, nemulțumiți de programul elevilor

Data publicării:
parinti si copii langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea celei mai mari școli din București, Hamburg 195, din sectorul 3, a decis să revină asupra deciziei de a demisiona, anunță într-un comunicat Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cu doar o zi în urmă, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 și-a dat demisia în bloc, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”. La fel de nemulțumiți de program sunt și părinții elevilor din clasa a VIII-a, care nu vor să-și vadă copiii bulversați de program într-un an încărcat de stresul Evaluării Naționale.

Sâmbătă, cei care conduc școala au anunțat, cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, că demisionează în bloc.

„În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București și conducerea școlii, echipa managerială a decis să revină asupra demisiei anunțate și să continue să își exercite mandatul”, anunță comunicatul ISMB.

„A avut loc o întâlnire la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București între echipa managerială a Școlii Gimnaziale nr. 195 și reprezentanții ISMB, pentru a analiza situația creată”, în urma anunțului de sâmbătă prin care întreaga conducere a școlii și-a dat demisia, potrivit Inspectoratului.

De remarcat, situația nu pare să se fi schimbat cu nimic în ceea ce privește reclamațiile părinților: că se învață în 3 schimburi mascat, deși școala a anunțat 2 schimburi, dar cu ore diferite de începere a cursurilor.

Aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt obligați să învețe provizoriu după un program stabilit de conducerea Școlii 195 din București, după ce procesul de renovare și extindere a instituției de învățământ nu a fost finalizat la timp. 

Părinții acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”.

Ministrul Educației, Daniel David, a avertizat în martie 2025 că, din anul școlar 2025-2026, nu mai este legal ca elevii să învețe în trei schimburi. 

 

 

