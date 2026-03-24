Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Nicolae Botgros. Sursa foto: Facebook

Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritatea (n.red. partid fondat de către Maia Sandu) în Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a declarat pentru jurnaliștii de la Ziarul de Gardă că „arta și politica sunt departe una de alta”.

Întrebat de ce acesta a luat această decizie, Botgros a zis că „motivul nu este unul foarte complicat”.

„Este clar ca bună ziua, unde este arta, unde este politica, este departe una de alta. Nu vreau să-mi pierd ceea ce am mai scump și pentru ce am lucrat mai mult de 50 de ani. A fost un act mare de a lucra 50 de ani în cultură și acum să pierd tot acest lucru, fiind în politică”, a afirmat artistul pentru ZdG.

Nicolae Botgros este un artist binecunoscut în Republica Moldova, fiind dirijorul și directorul artistic al Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii”, precum și violonist. Artistul conduce și o organizație non-guvernamentală, cu aceeași denumire ca și a orchestrei, Asociația Obştească Cultural Artistică „Lăutarii”.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, Botgros se afla al 11 pe lista candidați PAS la funcția de deputat în parlament.

„Eu socotesc că ceea ce procedez eu astăzi, este un pas foarte valoros, pentru ca pe data de 28 septembrie, să ne alegem pasul cel mai corect, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Am văzut și știm cum trăiește lumea în Uniunea Europeană, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate”, a declarat Botgros când a anunțat că va candida la funcția de deputat.

TV8.md scria că înaintea ședinței solemne de deschidere a sesiunii de primăvară 2026, Nicolae Botgros a declarat că rămâne în Parlament „până îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă” și că singura funcție pe care o deține este cea de legislator.

Editor : A.R.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Te-ar putea interesa și:
femeie epuizat la birou
Legea burnout-ului a fost respinsă de Senat. Aproape toate partidele s-au abținut sau au votat împotriva proiectului
profimedia-1049181433
Reacția Maiei Sandu după ce Republica Moldova aproape a intrat în blackout din cauza bombardamentelor Rusiei
plahotniuc escortat de poltisti
Procurorii din Republica Moldova cer 25 de ani de închisoare pentru oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc
parlamentari care fac scandal in plen
Trei deputaţi ai partidului SOS, indemnizaţie redusă cu 50 % pe trei luni pentru scandalul din plen
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele invocate de partidul lui George Simion
Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința de azi în care trebuia să adopte ordonanța...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM nu a reușit nici a treia oară să dea avize pentru candidaturile...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
