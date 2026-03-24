Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritatea (n.red. partid fondat de către Maia Sandu) în Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a declarat pentru jurnaliștii de la Ziarul de Gardă că „arta și politica sunt departe una de alta”.

Întrebat de ce acesta a luat această decizie, Botgros a zis că „motivul nu este unul foarte complicat”.

„Este clar ca bună ziua, unde este arta, unde este politica, este departe una de alta. Nu vreau să-mi pierd ceea ce am mai scump și pentru ce am lucrat mai mult de 50 de ani. A fost un act mare de a lucra 50 de ani în cultură și acum să pierd tot acest lucru, fiind în politică”, a afirmat artistul pentru ZdG.

Nicolae Botgros este un artist binecunoscut în Republica Moldova, fiind dirijorul și directorul artistic al Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii”, precum și violonist. Artistul conduce și o organizație non-guvernamentală, cu aceeași denumire ca și a orchestrei, Asociația Obştească Cultural Artistică „Lăutarii”.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, Botgros se afla al 11 pe lista candidați PAS la funcția de deputat în parlament.

„Eu socotesc că ceea ce procedez eu astăzi, este un pas foarte valoros, pentru ca pe data de 28 septembrie, să ne alegem pasul cel mai corect, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Am văzut și știm cum trăiește lumea în Uniunea Europeană, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate”, a declarat Botgros când a anunțat că va candida la funcția de deputat.

TV8.md scria că înaintea ședinței solemne de deschidere a sesiunii de primăvară 2026, Nicolae Botgros a declarat că rămâne în Parlament „până îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă” și că singura funcție pe care o deține este cea de legislator.

